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طهران- الوكالات: رفض المرشد الأعلى للجمهورية الاسلامية في ايران آية الله السيد علي خامنئي الرد على رسالة من الرئيس الاميركي دونالد ترامب نقلها رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي الذي التقى المرشد الايراني امس في طهران. وقال خامنئي ان الرئيس الأميركي «لا يستحق تبادل الرسائل معه». واضاف «لا ارى بأن ترامب شخص يستحق تبادل الرسائل معه وليس لدي اي جواب له ولن يكون في المستقبل»، بحسب ما نقلت وكالة الانباء الايرانية الرسمية «ارنا».

وتعليقا على اعلان ترامب ان ادارته لا تسعى الى تغيير النظام في طهران، قال خامنئي «هذه كذبة لأنه ان كان بامكانه فعل ذلك لفعل، لكنه لا يستطيع».

وآبي الذي التقى الأربعاء الرئيس الايراني حسن روحاني، اول رئيس وزراء ياباني يزور ايران منذ الثورة الاسلامية في 1979. واليابان حليفة واشنطن الرئيسة، وتقيم علاقات جيدة مع ايران. وتأتي زيارة آبي على خلفية توتر كبير بين ايران والولايات المتحدة ما يثير مخاوف من تصعيد في الخليج وقلق على مستقبل الاتفاق النووي الايراني المبرم في فيينا في 2015 بعد انسحاب واشنطن الاحادي منه في مايو 2018.

من جهته نقل رئيس الوزراء الياباني، امس عن المرشد الايراني، قوله انه لا نية لدى طهران لصنع اسلحة نووية او استخدامها. وقال آبي للصحافيين في طهران في اعقاب اجتماع مع خامنئي: «قال خامنئي ان البلاد لن تصنع او تمتلك او تستخدم اسلحة نووية، ولا ينبغي لها ذلك». وبثت هيئة الاذاعة والتلفزيون اليابانية العامة تصريحات آبي.

وبعد مغادرته طهران قال آبي «لقد عقدنا قمة مع الرئيس روحاني، وأخذت اليابان على عاتقها المواصلة في لعب دور الوساطة من دون كلل لتحقيق السلام في منطقة الشرق الأوسط والعالم، مضيفا «كلي ثقة بأن محادثاتنا ستكون الخطوة الأولى لتحقيق ذلك».

وذكرت وكالة انباء «كيودو» اليابانية ان شينزو آبي يستفيد من «رصيد علاقات الصداقة التقليدية» بين طهران وطوكيو، خاصة للبحث عن مخرج للأزمة بين ايران وأميركا.

وكان آبي قال بعد اجتماعه مع الرئيس الايراني حسن روحاني «لا احد يرغب في حرب. وتأمل اليابان في القيام بدور طلائعي في خفض التوتر». وأضاف «يجب بأي ثمن تفادي سماع دوي الاسلحة» مؤكدا ان «السلم والاستقرار في الشرق الاوسط لازمان ليس فقط لازدهار هذه المنطقة بل ايضا العالم بأسره».

واعتبر روحاني من جهته ان «جذور» التوتر في المنطقة تعود الى «الحرب الاقتصادية الاميركية ضد ايران» وأكد انه «حين تتوقف هذه الحرب، سنرى تطورا ايجابيا جدا في المنطقة وفي العالم».

لكنه حذر قائلا «نحن لانعلن ابدا حربا ولا حتى على الولايات المتحدة، لكننا نرد بشكل رهيب اذا هوجمنا». ويتهم الغرب طهران بممارسة نفوذ «مزعزع للاستقرار» في الشرق الأوسط.

وقال روحاني انه يرى انه «من مصلحة اليابان الاستمرار في شراء النفط الايراني وتسوية القضايا المالية» التي تواجهها طهران بسبب العقوبات الأميركية، ما يعتبر «ضمانة» لتحسن العلاقات بين البلدين التي هي اصلا جيدة.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية اليابانية تاكيشي اوسوغا لاحقا ردا على سؤال حول مبيعات النفط الايراني الى اليابان «ما نفهمه ان هذه كانت رغبة الجانب الايراني». لكنه اضاف «شراء النفط (من ايران) هو قرار عائد للشركات الخاصة. انا لا استطيع التنبؤ بقرار هذه الشركات».

وأكد روحاني تطابق وجهات نظر البلدين بشأن الاسلحة النووية وقال «ان بلدينا ضد» انتشار هذه الاسلحة. وعبر آبي من ناحيته عن «بالغ تقديره لتكرار المرشد الاعلى آية الله علي خامنئي فتواه بتحريم الاسلام الاسلحة النووية وكل اسلحة الدمار الشامل».

