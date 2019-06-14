عربيات ودوليات

طهران - الوكالات: دعا مستشار مرشد ايران الأعلى ومساعده الى بلورة تحالف اقليمي يضم ايران والعراق وسورية كمشروع استراتيجي في مواجهة الارهابيين والتهديدات الاجنبية وارساء الامن المستدام في المنطقة، ووصف البلدين بمثابة مكملين استراتيجيين لايران.

وقال اللواء يحيى رحيم صفوي، خلال اجتماعه بمسؤولين في محافظة خوزستان في جنوب غرب ايران وحشد طلابي من الجامعة العليا للدفاع الوطني ان «محور ايران والعراق وسورية والبحر المتوسط هو اقتصادي وسياسي وأمني ودفاعي في مواجهة الكيان الصهيوني واميركا».

ونقلت وكالة «فارس» عن صفوي قوله ان «العراق وسورية هما المكملان الاستراتيجيان لايران، وتستطيع الأسواق العراقية والسورية ذات الـ 60 مليون نسمة ان تكون هدفا للصادرات الايرانية، وبالامكان رفع طاقة التصدير الايرانية الى العراق وحده البالغة 10 مليارات دولار في العام الماضي الى 20 مليار دولار».

ولفت الى انه في حال انجاز مشروع الربط السككي مع العراق بدءا من منفذ خسروي الحدودي (غرب ايران) الى بغداد او من خرمشهر (جنوب غرب) الى البصرة، فسوف ترتبط آسيا الوسطى بالعراق وسورية الى البحر المتوسط عبر الاراضي الايرانية. موضحاً ان هذا المشروع يبلور مفهوما جيواقتصاديا يمنح مليارات الدولارات من عوائد الترانزيت الى ايران.

