عربيات ودوليات

واشنطن - الوكالات: اكد الرئيس الأميركي، دونالد ترامب ان «ايران تعلم ما يجب ان تقوم به» لتفادي المزيد من العقوبات الأميركية. وأضاف ترامب خلال مؤتمر صحافي ان «ايران دولة احدثت الرعب في منطقتها والعالم « مشيراً الى انه «يتمنى ان تنسجم بلاده مع ايران في ايجاد حلول للأزمة». وكانت وزارة الخزانة الأميركية قد فرضت عقوبات جديدة الأربعاء على شركة عراقية مرتبطة بـ«فيلق القدس» التابع للحرس الثوري الايراني وعلى عراقيين يمتلكان شركة «منابع ثروة الجنوب» وقال وزير الخزانة ستيفن منوشين في بيان «وزارة الخزانة اتخذت هذه الاجراءات للحد من فاعلية شبكات تهريب الأسلحة الايرانية والتي تستخدم لتسليح جماعات تابعة للحرس الثوري في العراق، وتثري مقربين من النظام الايراني على القطاع المالي العراقي والدولي تقوية دفاعاته ضد تكتيكات ايران المخادعه». من جهته اكد المبعوث الأميركي الخاص بايران براين هوك في مقابلة مع قناة «الحرة» استمرار الضغط الاقتصادي على ايران لتغيير سلوكها، مشيرا الى ان العقوبات الأميركية المستمرة قد نجحت. وأضاف ان النظام الايراني يدفع ثمن «الكساد» الاقتصادي بسبب تصرفه كنظام خارج عن القانون وتهديده جيرانه.

وأوضح هوك انه بسبب العقوبات تراجعت مداخيل ايران المالية واضطرت الى تخفيض ميزانيتها العسكرية بنسبة 29% وقد ابلغت حلفاءها من الحوثيين والمليشيات الشيعية انها لن تكون قادرة على امدادهم بالقدر ذاته من الأموال. وأشار الى ان ايران كانت تؤمن 70% من ميزانية حزب الله اللبناني، وهو ما يقدر بحوالي 700 مليون دولار سنويا لكنه الآن يعاني من تراجع التمويل الايراني، لذلك اطلق حملة تبرعات في لبنان لتمويل عملياته من اجل تعويض نقص الأموال. وعن الاجراءات الأمنية التي ستتخذها الولايات المتحدة لتأمين حلفائها بعد اعلان الحوثيين استهداف مطار ابها السعودي قال ان الولايات المتحدة اعترضت العديد من شحنات الأسلحة الايرانية التي تصل الحوثيين من قبل، وسوف تستمر في اعتراضها. ودعا هوك الحوثيين الى المشاركة في عملية سياسية بقيادة الأمم المتحدة بدلا من شن هجمات.

