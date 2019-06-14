عربيات ودوليات

الرياض- الوكالات: اكد نائب وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان ان المملكة ستواجه «ميليشيا الحوثي بحزم»، وذلك غداة استهدافها لمطار ابها الدولي. وأضاف الأمير خالد في سلسلة تغريدات عبر حسابه على تويتر «تستمر ميليشيا الحوثي المدعومة من ايران في جرائمها الخارجة عن القانون والبعيدة عن الأخلاق والمتسقة مع سلوك داعميها، باستهداف مطار ابها الدولي والتسبب باصابة مدنيين ابرياء من جنسيات مختلفة». وتابع «سنواجه جرائم ميليشيا الحوثي بحزم لا ينثني وصرامة لاتنكسر.. استهدافهم اليوم (أمس الأول) الأربعاء لمطار مدني تجاوز يوضح للعالم فداحة التصعيد الايراني للاضرار بأمن المنطقة واستقرارها». وقال «وسائل الردع الحازمة سوف يتم اتخاذها للتصدي لهذه الميليشيات الارهابية وأؤكد اننا سنردع كل من يحاول المساس بأمننا ومصالحنا، مع التزامنا بجميع القوانين الدولية وقواعده العرفية حفاظاً على امن واستقرار المنطقة».

وتابع الأمير خالد بن سلمان «منذ 40 عاما والنظام الايراني يعبث في منطقتنا، يصنع الموت وينشر الفوضى والدمار ويرعى الارهاب ويمول الارهابيين ومنهم ميليشيا الحوثي.. على المجتمع الدولي وكل الدول الداعية للأمن والسلم الدوليين القيام بواجباتها لوقف هذه الممارسات الخطيرة التي قد تؤدي الى ما لا يحمد عقباه».

ووصف تحالف دعم الشرعية في اليمن اعلان الحوثيين المسؤولية عن قصف المطار بأنه «يمثل اعترافاً صريحاً ومسؤولية كاملة باستهداف الأعيان المدنية والمدنيين، والتي تحظى بحماية خاصة بموجب القانون الدولي الانساني، وهو ما قد يرقى الى جريمة حرب».

في غضون ذلك ابدت الأمم المتحدة قلقها العميق ازاء استهداف الحوثيين مطار ابها داعية جميع الأطراف الى ضبط النفس وتفادي المزيد من التصعيد. وقال فرحان حق، نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، في مؤتمر صحافي «نحث جميع الأطراف على منع وقوع اي حوادث من شأنها تصعيد الوضع الحالي وتشكيل تهديد خطير على الأمن الوطني والاقليمي وتقويض العملية السياسية بقيادة الأمم المتحدة في اليمن».

وذكّر المسؤول الأممي جميع الأطراف ببيان مجلس الأمن الدولي الأخير بشأن اليمن الذي يشدد على ضرورة ضمان امن المدنيين والبنى التحتية المدنية الحيوية بما يتوافق مع القانون الانساني الدولي، مجددا الدعوة الموجهة الى الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا والحوثيين الى اعادة الانخراط في العملية السياسية والتركيز على حوار يمني شامل في سبيل انهاء القتال.

وفي واشنطن اكدت المتحدثة باسم وزارة الدفاع الأميركية «البنتاغون» لشؤون عمليات القيادة الوسطى «سنتكوم» ريبيكا ريباريتش ان اعتداءات ميليشيا الحوثي الارهابية المدعومة من ايران في اليمن ضد السعودية واستهداف مطار ابها الدولي «تظهر ادلة جديدة على دور ايران الخبيث والتخريبي في المنطقة، ومواصلة خرق قراري مجلس الأمن رقمي 2216 و2231».

وأضافت ريباريتش في تصريحات صحافية ان «القيادة الوسطى تتابع عن قرب» استهداف مطار ابها، وأن «مثل هذه الأعمال تتسبب بقتل مدنيين ابرياء لا علاقة لهم في النزاع داخل اليمن».

من جهتها اعربت وزارة الخارجية الفرنسية في بيانٍ لها عن تضامنها مع السعودية ضد كل ما يمس امن اراضيها وشعبها، مطالبةً بوقف هذه الهجمات. كما اكد الاتحاد الأوروبي ان «الاعتداء على مطار ابها عمل استفزازي يهدد الأمن الاقليمي.. ويهدد جهود الأمم المتحدة باليمن». وقالت وزارة الخارجية الباكستانية في بيان لها، نشرته وكالة الأنباء السعودية «واس»، ان باكستان تكرر دعمها وتضامنها الكاملين مع المملكة، ضد اي تهديدات لأمنها وسلامتها وسيادة اراضيها.

