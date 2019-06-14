عربيات ودوليات

عواصم - الوكالات: اعرب الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية عبداللطيف الزياني عن ادانته الشديدة لاستهداف ميليشيا الحوثي الارهابية المدعومة من ايران لمطار ابها الدولي. واستنكر الزياني استهداف المنشآت المدنية والمناطق الآهلة بالسكان في المملكة، لكونه جريمة حرب، وتهديداً مباشراً لسلامة المدنيين الآمنين من مواطني المملكة والمقيمين فيها، وبرهاناً واضحاً على تجاوز جماعة الحوثي لكل القيم الاسلامية والقوانين الدولية.

من جهتها دانت دولة الامارات بشدة الهجوم الارهابي الحوثي بمقذوف عسكري على المطار، وفق ما اوردت وكالة الأنباء الاماراتية «وام». واعتبرت وزارة الخارجية الاماراتية في البيان الهجوم «دليلا جديدا على التوجهات الحوثية العدائية والارهابية والسعي الى تقويض الأمن والاستقرار في المنطقة».

وجددت الوزارة «تضامن الامارات الكامل مع المملكة العربية السعودية ووقوفها مع الرياض في صف واحد ضد كل تهديد لأمن واستقرار المملكة، ودعمها الاجراءات كافة في مواجهة التطرف والارهاب الحوثي، ووقوفها الى جانبها في كل ما تتخذه من اجراءات لحفظ امنها وسلامة مواطنيها والمقيمين على اراضيها». وأضافت «أن امن دولة الامارات العربية المتحدة وأمن المملكة العربية السعودية كل لا يتجزأ وأن اي تهديد او خطر يواجه المملكة تعتبره الدولة تهديداً لمنظومة الأمن والاستقرار في الامارات» وأعربت عن امنياتها بالشفاء العاجل للمصابين.

وبالمثل ادان رئيس البرلمان العربي د. مشعل السلمي العمل الارهابي في بيان له، مطالبًا الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي بموقفٍ حازمٍ وفوري بتصنيف ميليشيا الحوثي الانقلابية جماعة ارهابية لانتهاكها الصارخ للقانون الدولي وتعمدها الاستهداف المتكرر للمنشآت المدنية والحيوية في المملكة العربية السعودية بالصواريخ البالستية والطائرات المسيرة.

الى ذلك استنكرت الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب بشدة الهجوم الارهابي، وقالت الأمانة العامة في بيان «ندين بكل حزم هذا العمل الاجرامي المشين الذي يكشف نوايا المليشيات الحوثية الخبيثة في سعيها لترويع الآمنين، والذي يتنافى مع كل المواثيق والأعراف الدولية بل يرقى الى جريمة حرب». وأكدت الأمانة تضامنها التام مع المملكة العربية السعودية في مواجهة الارهاب، وتأييدها الكامل للاجراءات التي تتخذها لحماية شعبها ومصالحه الحيوية، مقدرة كل التقدير سعي المملكة الدائم لنصرة القضايا العربية والاسلامية العادلة وحرصها على توطيد الأمن والسلم الدوليين».

