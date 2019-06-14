نهار الكنانة

قال رئيس لجنة السياحة والطيران المدني في مجلس النواب المصري عمرو صدقي إن البرلمان يعمل جاهدا على الترويج للسياحة خصوصا العلاجية منها وذلك من خلال حث المسؤولين على القيام بمهامهم ومحاسبة من يقصر في أداء دوره على أكمل وجه. وكشف صدقي في حوار قصير مع «نهار الكنانة» أن مصر تملك أكثر من 1300 موقع للسياحة الاستشفائية تتنوع بتنوع الموقع الجغرافي لها. إلى تفاصيل الحوار:

بداية.. ماذا عن السياحة الصحية في ظل وجود مشروع قانون لتنظيمها؟

هذا القانون يعنى بالتنسيق بين الجهات المتخلفة وتكون على حساب متلقي الخدمة، وتم التوافق مع اللجنة التي أعدت القانون، وتم الخروج بفكرة تنظيم العلاقة بين القطاع الطبي والقطاع السياحي، السياحة تتضمن دمج المجال الطبي مع المجال السياحي ودور وزارة الطيران في الجزء الطبي العلاجي يعتبر في حدود الخدمات التي تقدم، مثل تجهيز المطارات واستقبال المرضى وتنظيم الرحلات للمصاحبين للمريض، أما في الجزء الاستشفائي فإنه يخص قطاع السياحة والفندقة بنسبة قد تصل إلى 80 % خصوصا أن الجزء الاستشفائي يعتمد بشكل كلي على مقومات الطبيعية ومصر لديها أكثر من 1300 موقعا تصلح للسياحة الاستشفائية تتنوع بتنوع الموقع الجغرافي لها، حيث إن هناك مدناً مثل سفاجا لعلاج بعض الأمراض مثل الصدفية، ومدينة أسوان التي تتمتع بجو جاف مخصص لأمراض الصدرية.

أين مصر من خريطة السياحة الآن؟

تعداد السياحة العام الماضي قارب الـ 11 مليون سائح والعام الحالي قارب إلى 13 مليون سائح وهذا تقدم ضعيف بسبب فرض الضرائب وغلاء الأسعار لذلك يجب على وزارات السياحة والآثار والثقافة والطيران والشباب والرياضة والصحة والأوقاف والتنمية المحلية،القيام بمهامها في الترويج للسياحة المصرية بأساليب غير تقليدية وعلى وزارات الشباب والتربية والتعليم والتعليم العالي تنظيم رحلات داخلية للشباب وتلاميذ وطلاب المدارس والجامعات لمختلف المحافظات والمدن السياحية والأثرية بهدف تشجيع السياحة الداخلية.

بالنسبة لكأس الأمم الأفريقية.. هل هناك تصور أن تقدم مصر نفسها عالميا وسياحيا للاستفادة من هذا الحدث؟

كأس الأمم الأفريقية صورة مبهرة ومشرفة لمصر، وأكبر دعاية للسياحة المصرية إقليميا وعربيا وأفريقيا وعالميا والحفل الذي أقيم خلال الفترة الماضية أكبر دليل على أن المسؤولين في مصر يسيرون بخطى ثابتة للاستفادة من هذا الحدث وهو ما يجب أن ينطبق أيضا على حفل الافتتاح وأثناء لعب المباريات خصوصا أن هذه الفترة سوف تشهد إقبالا كبيرا من مواطني مختلف بلدان العالم خاصة الإفريقية منها لزيارة مصر لمتابعة فرقها ومن ثم يجب وضع برامج لهم لحثهم على زيارة المعالم الأثرية وأعتقد أن المسؤولين لا يغفلون مثل هذه الأمور.

الرئيس عبد الفتاح السيسي قام بزيارة عدد من الدول خصوصا الصين كيف يمكن استغلال ذلك سياحيا؟

الجميع يعرف أن روسيا والصين تلعبان دورا رئيسا فى مجال السياحة المصرية والزيارات الذي قام بها الرئيس السيسي للصين لها أثرها الايجابي لتشجيع وجذب السياحة الصينية لمصر، وأصبحت مصر الوجهة المفضلة للسائحين الصينيين الذين يسافرون إلى إفريقيا وزيارات الرئيس السيسي لمختلف دول العالم، كان في مقدمة الأسباب التي جعلت السياحة العالمية تتوافد إلى مصر، فالرئيس يحرص دائما على الترويج للسياحة المصرية عالميا في مختلف زياراته لمختلف دول العالم.

