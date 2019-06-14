نهار الكنانة

سيتاح لملايين مستخدمي السكك الحديد الفرنسية، اكتشاف كنز توت عنخ آمون بفضل صور عملاقة لقطع يتضمنها المعرض الناجح حول الفرعون المصري في مكان قريب بمحطة «غار دو نور» بباريس. ويعتبر هذا المعرض الأهم في باريس هذه السنة مع 150 قطعة مأخوذة من متحف القاهرة وعثر عليها في قبر الفرعون الشاب في العام 1922، وقد بيعت اكثر من 800 الف بطاقة دخول منذ افتتاح المعرض في 23 مارس الماضي. لكن ينبغي الحجز مسبقا لهذه الزيارات لتجنب الوقوف في طوابير طويلة، فأتت فكرة عرض صور مكبرة للقطع الرئيسة المعروضة في قاعة «غراند هال» في لا فيليت. وسيتواصل هذا المعرض في «غار دون نور» التي تنطلق منها قطارات «تاليس» السريعة باتجاه بلجيكا وألمانيا وهولندا و«يوروستار» باتجاه لندن، حتى منتصف اغسطس المقبل. وقال سيلفان بايي مدير الشؤون الثقافية في هيئة «غار اي كونكسيون» التابعة للسكك الحديد، «المؤسسات الثقافية تأتي الينا وتنهال علينا الطلبات الكثيرة لأن دورنا كطرف اساس في الفضاء الفرنسي العام معترف به». وسحرت كنوز توت عنخ آمون الفرنسيين، خلال افتتاح معرض لِكنوز الملك الفرعوني الشاب في العاصمة باريس.

وبادرت محال تجارية تبيع الحلويات الفرنسية، بِاعداد وتسويق قطع مختلفة الأحجام من الشيكولاته، على شكل وجه الملك توت عنخ آمون، وبعض المحتويات الأثرية الموجودة في المعرض.

