نهار الكنانة

تشهد منطقة الأزاريطة وهي أعرق وأرقى مناطق مدينة الثغر استعدادات مكثفة لتدشين مشروع جديد يهدف لتوفير حياة كريمة، من خلال فرص عمل لشباب المحافظة وهو «مشروع شارع 306» أحد المشروعات التنموية في المدينة.

وفي هذا الشأن أعلن الدكتور عبدالعزيز قنصوه محافظ الإسكندرية، بدء الرفع المساحي والهندسي لشارع أحمد محمد حسنين الكائن في منطقة الأزاريطة، الذي يحده من الشمال شارع عمر لطفي ومن الجنوب شارع أبو قير، ومن الشرق مدرسة ليسية الحرية وحمام سباحة ستاد جامعة الإسكندرية وكلية النصر بنات، ومن الغرب مدرسة النصر بنين وكلية زراعة جامعة الإسكندرية، لوضع تصور لشكل ومساحة عربات الطعام المتنقلة على أرصفة الشارع لتنفيذ «شارع 306» من أجل التوسع في المشروعات الصغيرة والمتوسطة. وقام محافظ الإسكندرية بتوقيع بروتوكول تعاون مع صندوق «تحيا مصر» وشركة أسواق مصر إكسبريس للتطوير والإدارة لإنشاء «شارع 306» على أرصفة شارع أحمد محمد حسنين في الأزاريطة لدعم الشباب.

وأكد قنصوه في تصريحات خاصة لـ«نهار الكنانة» أن المشروع يأتي تنفيذا لتوجه الدولة نحو دعم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بهدف توفير فرص عمل جديدة للشباب ودعم الاقتصاد المصري من خلال إنشاء مناطق تجمع لتلك المشروعات ذات تصميم حضاري وفي إطار قانوني يضمن الحفاظ على المظهر الحضاري للمدينة والقضاء على العشوائية، والتوسع في المناطق الترفيهية ووضع حلول جذرية لإشكالية إشغال الطريق والباعة الجائلين وما ينبثق عنها من مظاهر غير حضارية.

وأوضح أن معايير اختيار الشباب الذين سيعملون في المشروعات تتسم بأكبر قدر من الحيادية والنزاهة والشفافية وتكافؤ الفرص بعدما تم وضع مجموعة من المعايير والشروط يمكن لأى شاب أن يطلع عليها، ويتقدم للمشروع عبر الموقع الالكتروني دون تدخل بشري من احد. داعيا الشباب لمتابعة الموقع الإلكترونى بصفة مستمرة للتعرف على مواعيد الافتتاح وشروط التقديم.

وأشار إلى أنه سيتم افتتاح عدد من مواقع «شارع 306» خلال الأيام المقبلة بهدف توفير العديد من فرص العمل للشباب ودعم رواد الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وإحداث نقلة حضارية فى مجال تقديم الوجبات السريعة والحرف اليدوية والتراثية.

ومن جانبها أوضحت شركة أسواق مصر إكسبريس للتطوير والإدارة، إحدى الأذرع الاستثمارية لصندوق تحيا مصر أن المشروع سيحقق طفرة اقتصادية كبيرة بتحويله نسبة كبيرة من الاقتصاد الموازي إلى اقتصاد رسمي وإنشاء 150 موقعا بمختلف أنحاء الجمهورية، توفر 30 ألف فرصة عمل.

