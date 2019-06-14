نهار الكنانة

القاهرة - الوكالات: أعلن المهندس خالد صديق، المدير التنفيذي لصندوق تطوير المناطق العشوائية في مصر، انه سيتم الانتهاء تطوير جميع المناطق العشوائية الخطرة، بمخلف محافظات الجمهورية، واعلان مصر رسميا خالية من المناطق العشوائية غير الآمنة ديسمبر المقبل، لافتا الى ان عدد المناطق غير الآمنة تصل لـ351 منطقة، ووصلت الكلفة لـ30 مليار جنيه. وأوضح صديق، في تصريح صحافي نشر في القاهرة امس ان المحافظات التي تم الاعلان عنها انها خالية من العشوائيات الخطرة هي بورسعيد والبحر الأحمر والفيوم والمنوفية وشمال سيناء وجنوب سيناء.

وبما يتعلق بالمناطق غير المخططة، قال رئيس صندوق تطوير العشوائيات، ان عدد المدن في مصر يصل لـ221 منطقة، تصل مساحتها لـ417 الف فدان، لافتا الى ان 40% من المدن في مصر غير مخطط وتصل المساحات غير المخططة لـ160 الف فدان، لافتا الى ان الـ40% غير المخططة تتركز في المدن وليس القرى. وأشار صديق، الى انه تم البدء في تطوير نحو 52 منطقة غير مخططة في مصر داخل 12 محافظة، ووصلت كلفة عملية التطوير لـ900 مليون جنيه، مشيرا الى انه تم رفع كفاءة حياة 409 آلاف اسرة تقطن هذه المناطق، مشيراً الى ان عملية التطوير تشمل توصيل الصرف الصحي، وأعمال رصف الشوارع، وأعمال البلاط للحارات التي يصعب رصفها، فضلا عن تركيب مواسير الاطفاء وخلافه. وأكد المهندس صديق، على ان الصندوق اعد خطة للانتهاء من تطوير هذه المناطق غير المخططة تبدأ من عام 2020 وتنتهي في 2030 اي تستمر لمدة 10 سنوات، لافتا الى ان الكلفة التقديرية لتطوير المناطق غير المخططة في مصر تصل لـ350 مليار جنيه، لافتا الى ان مصادر التمويل من ميزانية الدولة ومن هيئة المجتمعات العمرانية. وأوضح، انه جار التنسيق مع المحافظات، للانتهاء من اعمال الدراسات اللازمة لعملية التطوير، لافتا الى انه من المقرر ان يتم بدء عملية تطوير المناطق غير المخططة في شهر يوليو المقبل، اي سيتم بدء تطوير هذه المناطق قبل الخطة بنحو 6 اشهر. وشدد رئيس صندوق تطوير العشوائيات، على انه تم تطوير 34 منطقة غير مخططة في عدة مناطق.

وأوضح صديق، ان الكلفة الاجمالية للتطوير 350 مليون جنيه.

