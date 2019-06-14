نهار الكنانة

ودع 685 سجيناً السجون المصرية امس، وذلك تنفيذاً لقرار رئيس الجمهورية رقم 269/2019 الصادر بشأن الافراج بالعفو عن باقي مدة العقوبة بالنسبة لبعض المحكوم عليهم الذين استوفوا شروط العفو بمناسبة الاحتفال بعيد الفطر المبارك لسنة 2019. وعقد قطاع السجون اللجان لفحص ملفات نزلاء السجون على مستوى الجمهورية، لتحديد مستحقي الافراج بالعفو عن باقي مدة العقوبة، حيث انتهت اعمال اللجان الى انطباق القرار على 149 نزيلاً ممن يستحقون الافراج عنهم بالعفو. وباشرت اللجنة العليا للعفو فحص حالات مستحقي الافراج الشرطي لبعض المحكوم عليهم، حيث انتهت اعمالها الى الافراج عن 536 نزيلاً افراجاً شرطياً. يأتي ذلك في اطار حرص وزارة الداخلية على تطبيق السياسة العقابية بمفهومها الحديث، وتوفير اوجه الرعاية المختلفة للنزلاء، وتفعيل الدور التنفيذي لأساليب الافراج عن المحكوم عليهم الذين تم تأهيلهم للانخراط فى المجتمع.

