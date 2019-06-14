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نهار الكنانة

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«الهجرة» تطالب أبناء المغتربين بالمشاركة في برامجها


حثت وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، السفيرة نبيلة مكرم المصريين الذين يعملون في الخارج والذين يزورون القاهرة خلال الفترة الحالية لقضاء الاجازة الصيفية على ضرورة مشاركة ابنائهم في البرنامج الذي تنظمه الوزارة لأبناء المصريين في الخارج من الجيل الثاني والثالث، على ان يتراوح سن الشباب بين 18-35 عاماً. ويعد البرنامج هو الجزء الثاني من مبادرة «في اجازتك بوطنك نشوفك ونسمعك» والتي اطلقت العام الماضي خلال الإجازة الصيفية بمشاركة المقيمين بالخارج اثناء اجازتهم، وتقرر مد المبادرة للجيل الثاني والثالث من ابناء المصريين من الشباب خلال تواجدهم بمصر، كما نظمت وزارة الهجرة 15 دورة للأمن القومي بعنوان «جذورنا» لشباب المصريين من كافة بلدان العالم، اضافة الى تنظيمها سنويا برنامجاً مع شركة متخصصة للأطفال من سن 8 الى 16.


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