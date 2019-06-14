نهار الكنانة

أكدت الادارة العامة لمرور القاهرة التابعة لوزارة الداخلية، ان هناك 5 وحدات مرورية بالادارة بدأت تطبيق منظومة جديدة للكشف الطبي الخاص بالمتقدمين لطلب الحصول على رخصة قيادة المركبات من تلك الوحدات، مشيرا الى ان الوحدات باتت تجري الكشف الطبي بداخلها، ولا تقبل اي شهادات تجرى خارجها.

وأوضحت ان الوحدات المرورية الخمس وهي: البساتين، وعين الصيرة، والقاهرة الجديدة، وعبود، والأميرية، نفذت الكشف الطبي داخلها عن طريق اطباء متخصصين داخل تلك الوحدات للكشف الباطني والنظر، فضلا عن كشف عمى الألوان، وبعض الفحوصات الخاصة بالتأكد من سلامة المتقدمين، وأشارت الى ان تلك الوحدات لن تقبل بالشهادات التى يحصل عليها المواطنون من اي جهة اخرى كما هو معتاد قديما سواء كانت تلك الجهة حكومية او خاصة.

وأضافت انه سيتم توفير الأجهزة الخاصة بالكشف على المواطنين داخل الوحدات الأخرى، وتعميمها خلال الفترات المقبلة، لاخراج سائقين مؤهلين للحصول على الرخص بشكل طبي وسليم.

