دوليه

تبدأ البرازيل مشوارها في بطولة «كوبا أميركا» التي تستضيفها على ارضها لغاية 7 يوليو المقبل بمواجهة بوليفيا في اللقاء الافتتاحي في 03:30 فجر السبت. ويشارك في البطولة منتخبا قطر واليابان بدعوة من اتحاد أميركا الجنوبية «كونميبول» إلى جانب منتخبات القارة العشر حيث وزعت الفرق المشاركة على 3 مجموعات ضمت الأولى إلى جانب البرازيل وبوليفيا منتخبي بيرو وفنزويلا، في حين جاءت منتخبات الارجنتين وكولومبيا وباراغواي وقطر في المجموعة الثانية، وضمت المجموعة الثالثة منتخبات تشيلي والاكوادور واليابان واوروغواي.

ويتأهل الأول والثاني من كل مجموعة إلى جانب فريقين من المركز الثالث إلى دور الثمانية (ربع النهائي) الذي يقام بنظام خروج المغلوب.

وتشكل استضافة البطولة مصدر تفاؤل كبير لدى أنصار المنتخب البرازيلي بإمكانية إحراز اللقب الغالي للمرة التاسعة في تاريخ الفريق. وفشل المنتخب البرازيلي في عبور الدور الأول (دور المجموعات) خلال النسخة المئوية، التي استضافتها الولايات المتحدة في يونيو 2016 ، والتي كانت أول نسخة تقام خارج قارة أميركا الجنوبية حيث أقيمت هذه النسخة الاستثنائية احتفالا بمرور 100 عام على تأسيس اتحاد كرة القدم في أميركا الجنوبية وبداية إقامة بطولات كوبا أميركا.

ومع عودة البطولة إلى أحضان القارة، سيكون البرازيل بلد كرة القدم حريصا على ألا تفلت الكأس هذه المرة من أيدي راقصي السامبا.وعلى مدار تاريخ البطولة الممتد من 1916 ، توجت ثمانية منتخبات بلقب كوبا أميركا وأحرز اثنان منها اللقب مرة واحدة فقط وجاء تتويج كل من هذين المنتخبين بلقبه الوحيد من خلال بطولة استضافتها بلاده كما توج منتخب بيرو باللقب مرتين الأولى كانت على أرضه والثانية عندما وزعت مباريات البطولة على مختلف البلدان المشاركة.

والأكثر من هذا، كان اللقب في أكثر من نصف النسخ الـ 45 الماضية من نصيب أصحاب الأرض.وأكدت نسخة 2015، التي استضافتها تشيلي، على مدى أهمية عامل الأرض والجماهير في القدرة على المنافسة حيث تغلب المنتخب التشيلي على نظيره الأرجنتيني بركلات الترجيح في المباراة النهائية ليكون اللقب الأول لمنتخب تشيلي في 38 مشاركة له بالبطولة على مدار تاريخها.

وحدث نفس الشيء لمنتخبات كولومبيا في نسخة 2001 وبوليفيا في 1963 وبيرو في 1939 .وكان الاختلاف الوحيد هو فوز منتخب بيرو بلقب ثان له في نسخة 1975 عندما أقيمت البطولة بتوزيع المباريات ليخوض كل منتخب مبارياته على ملعبه دون أن يكون لهذه النسخ بلد مضيف محدد.واستغل المنتخب البيروفي امتلاكه لمجموعة من اللاعبين المتميزين مثل

الأسطورة تيوفيلو كوبياس وخوان كارلوس أوبتيلاس وأوزوالدو راميريز وتوج الفريق بلقبه الثاني في البطولة.وخلال 42 نسخة كانت الاستضافة في كل منها لبلد واحد فقط ، كان الفوز باللقب من نصيب أصحاب الأرض في 21 منها.ونجحت منتخبات أوروغواي والأرجنتين والبرازيل في الفوز باللقب خارج أرضها كما نجح منتخب باراغواي في ذلك مرة واحدة فقط وكانت في النسخة التي استضافتها بيرو عام 1953 وهو ما كرره منتخب تشيلي في النسخة الماضية عام 2016 بالولايات المتحدة.وفي النسخ الثلاث الأخرى التي كانت فيها مباريات البطولة موزعة بين بلدان مختلفة دون مضيف محدد، كان اللقب من نصيب بيرو في 1975 وباراغواي في 1979 وأوروغواي 1983.

ويعتبر منتخب أوروغواي هو الأكثر فوزا باللقب على أرضه من بين جميع منتخبات كوبا أميركا حيث أحرز اللقب على أرضه سبع مرات وذلك في سبع مرات استضاف فيها البطولة على مدار تاريخها.كما يتساوى معه المنتخب البرازيلي في النسبة المئوية للنجاح على أرضه (100%) حيث توج راقصو السامبا باللقب في كل المرات الأربع التي استضافت فيها البرازيل فعاليات البطولة. وبخلاف فوزه باللقب أربع مرات على ملعبه ، توج المنتخب البرازيلي باللقب وتعرضت البرازيل إلى ضربة قوية باصابة نجم الفريق نيمار داسيلفا بالتواء في الكاحل خلال مباراة ودية أمام قطر ما تسبب بغيابه عن البطولة حيث يحتاج إلى 4 أسابيع للشقاء والعودة مجددا إلى كرة القدم. واستدعى مدرب «السامبا» تيتي لاعب تشلسي الانكليزي ويليان بدلا من نيمار. ويمني المدرب البرازيل النفس بتحقيق بداية مشجعة تضع فريقه على الطريق الصحيح نحو تحقيق اللقب واسعاد الجماهير البرازيلية المتعطشة إلى تحقيق البطولة.

من جانب يطمح المنتخب البوليفي بقيادة المدرب الوطني إدواردو فييغاس إلى تقديم مستوى مشرف وتحقيق نتيجة ايجابية في افتتاح البطولة.

