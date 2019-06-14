دوليه

أعلن نادي ليون الفرنسي أول من امس أن ظهيره الايسر الدولي فيرلان مندي انتقل الى ريال مدريد الاسباني بموجب عقد لمدة ستة اعوام مقابل 48 مليون يورو، إضافة الى حوافز بقيمة 5 ملايين يورو.

ونشر ريال على موقعه الرسمي بيانا جاء فيه «توصل ريال مدريد وليون إلى اتفاق لانتقال فيرلان مندي»، مضيفا «تعاقد اللاعب مع ريال مدريد للاعوام الستة المقبلة، حتى 30 يونيو 2025». وكان اللاعب، البالغ 24 عاما، انتقل الى ليون مقابل 5 ملايين يورو قبل عامين قادما من لو هافر من الدرجة الثانية، بعدما تأسس في صفوف باريس سان جرمان حيث كاد أن يضع حدا لمسيرته مع الكرة المستديرة بعدما تم تشخيص اصابته بالتهاب المفاصل في الورك.

وسيدخل اللاعب الفرنسي بمنافسة مع البرازيلي مارسيلو لحجز مركزه في تشكلية الفريق الملكي الذي يشرف على تدريبه مواطنه زين الدين زيدان.

وبرز مندي الموسم المنصرم (2018-2019) مع ليون حيث خاض 30 مباراة وسجل هدفين، وساهم في وصوله الى دور الـ16 من مسابقة دوري أبطال أوروبا.

كما نال شرف تمثيل بلاده دوليا للمرة الاولى في نوفمبر 2018.

من جانب اخر قدم ريال مدريد أول من امس مهاجمه الجديد الصربي لوكا يوفيتش الذي تعهد بالقيام بكل ما يلزم للخروج متفوقا في «المنافسة الشرسة» على مركز أساسي في خط هجوم «أكبر نادٍ» لكرة القدم.

وأمام نحو 4500 مشجع في مدرجات ملعب سانتياغو برنابيو، قدم النادي الملكي مهاجمه البالغ من العمر 21 عاما.

والذي انضم مؤخرا الى صفوفه قادما من إينتراخت فرانكفورت الألماني في صفقة قدرت قيمتها بنحو 65 مليون يورو.

وقال يوفيتش «أنا أسعد طفل في العالم أنا سعيد جدا بالانضمام الى أكبر نادٍ في العالم وآمل في أن أحقق كل ما هو متوقع مني».

ويحل المهاجم الشاب الذي وقع عقدا لستة أعوام، في القلعة الملكية البيضاء في خضم عملية إعادة بناء يخوضها ريال بقيادة مدربه الفرنسي زين الدين زيدان.

ويسعى زيدان الى تعويض الموسم المخيب الذي خاضه الفريق على المستويين المحلي (اكتفى بالمركز الثالث في الليغا) والقاري (فقد لقب دوري أبطال أوروبا الذي كان قد أحرزه ثلاث مرات تواليا).

والمهاجم الصربي هو رابع لاعب جديد يضمه ريال تحضيرا للموسم المقبل، بعد النجم البلجيكي إدين هازار من تشلسي الإنكليزي، والبرازيلي إدير ميليتاو القادم من بورتو البرتغالي وميندي.

