دوليه

أنجز ناديا مان يونايتد وسوانسي سيتي (درجة أولى) الانكليزيان أول من أمس اجراءات انتقال الدولي الويلزي دانيال جيمس من الثاني الى «الشياطين الحمر»، في أول تعاقد للمدرب النروجي أولي غونار سولسكيار تحضيرا للموسم المقبل.

ووقع لاعب الجناح الدولي البالغ من العمر 21 عاما عقدا لمدة خمسة أعوام، مع خيار التجديد لعام إضافي، في صفقة قدرت التقارير الصحافية قيمتها بنحو 15 مليون جنيه استرليني (19 مليون دولار).ويأتي انتقال جيمس الى يونايتد بعد أقل من شهر على وفاة والده.

وقال اللاعب «إنها لحظة فخر مذهلة لي ولعائلتي. على الرغم من أنها تترافق مع حزن رحيل والدي الذي ليس قادرا على تقاسم هذه التجربة معنا. أتطلع للعمل مع أولي (سولسكيار)، لقاء الفريق وبدء الموسم». أضاف «هذا أحد أفضل أيام حياتي وأتطلع إلى هذا التحدي. الدوري الانكليزي الممتاز هو أفضل دوري في العالم ومان يونايتد هو أفضل مكان بالنسبة لي لمتابعة تطوري كلاعب».