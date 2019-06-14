دوليه

باتت ألمانيا وفرنسا على مشارف الدور ثمن النهائي بفوز الأولى على إسبانيا 1-0 في فالنسيان والثانية على النروج 2-1 في نيس اول من امس في الجولة الثانية من منافسات المجموعتين الثانية والأولى تواليا ضمن كأس العالم 2019 للسيدات، فيما أنعشت نيجيريا آمالها بفوزها على كوريا الجنوبية 2-0 في غرونوبل ضمن المجموعة الأولى.

وتدين ألمانيا بفوزها إلى لاعبة وسط باريس سان جرمان الفرنسي سارة دابريتس التي سجلت الهدف الوحيد في الدقيقة 42.وفضت ألمانيا، بطلة العالم عامي 2003 و2007، الشراكة مع إسبانيا فرفعت رصيدها إلى 6 نقاط بعدما كانت تغلبت على الصين بالنتيجة ذاتها السبت الماضي في الجولة الأولى، فيما تراجع المنتخب الإيبيري إلى المركز الثاني بعدما تجمد رصيده عند 3 نقاط من فوزه على جنوب إفريقيا 3-1 السبت أيضا.

وتختتم الجولة الثانية للمجموعة غدا بلقاء الصين مع جنوب افريقيا، وفي حال تعادلهما ستضمن ألمانيا بلوغها الدور ثمن النهائي.