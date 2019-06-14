دوليه

كسر دينيس سواريز لاعب خط وسط برشلونة، صمته حول مستقبله، مؤكدًا أنه يريد الرحيل عن صفوف فريقه الحالي، خلال سوق الانتقالات الصيفية.

وقال سواريز، خلال تصريحات نقلتها صحيفة «سبورت» الكتالونية: «ما أريده هو الرحيل عن برشلونة واللعب، هدفي هو الاستمرار في الدوري الإسباني، وكنت في برشلونة منذ شهرين للتعافي من إصابتي، ولم يخبرني أحد بأي شيء».

وعن اقترابه من الانتقال لصفوف فالنسيا، علق: «ما زلت أتعافى من الإصابة،تعافيت من الناحية العملية، مارسيلينو مدرب فالنسيا هو أفضل مدرب عملت معه على الإطلاق، وأتحدث معه بانتظام».

