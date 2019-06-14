دوليه

خسر المنتخب المغربي أول اختباراته الاعدادية لنهائيات كأس أمم إفريقيا المقررة في مصر، عندما سقط أمام ضيفه الغامبي 0-1 اول من امس في مدينة مراكش في مباراة دولية ودية.

وسجل مهاجم أتالانتا الإيطالي موسى بارو الهدف الوحيد في الدقيقة 27 من المباراة التي أهدر خلالها فيصل فجر ركلة جزاء لمنتخب «أسود الأطلس» في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع.

ويخوض المغرب اختباره الثاني والأخير للعرس القاري المقرر من 21 يونيو إلى 19 يوليو، ضد زامبيا الاحد المقبل بمراكش أيضا.

ودفع مدرب المغرب الفرنسي هيرفيه رونار بـ22 لاعبا من أصل الـ23 في التشكيلة الرسمية للنهائيات بمعدل فريق في كل شوط فاعتمد على تشكيلته الاساسية في الأول بقيادة القائد المهدي بنعطية وحكيم زياش ويونس بلهندة وخالد بوطيب ومبارك بوصوفة وكريم الأحمدي، قبل أن يدفع بمجموعة ثانية في الشوط الثاني بقيادة لاعبي النصر السعودي نور الدين أمرابط وعبد الرزاق حمدالله.وأثرت درجة الحرارة على أداء اللاعبين كون المباراة أقيمت في وقت مبكر بعد الظهر باختيار من المدرب رونار الذي يرغب في تأقلم اللاعبين مع ارتفاع درجات الحرارة في عاصمة «النخيل» مراكش تحسبا للأجواء الحارة التي تشهدها القاهرة التي تحتضن جميع مباريات المغرب في الدور الأول.

ويلعب المغرب في النهائيات في المجموعة الرابعة الى جانب ناميبيا وساحل العاج وجنوب إفريقيا. من جانب آخر، قلل الفرنسي هيرفيه رينار مدرب المنتخب المغربي ، من خسارة فريقه أمام ضيفه الغامبي .وقال رينار في تصريحات صحفية عقب المباراة «لا أهتم بنتائج المباريات الودية بقدر ما يهمني الوقوف على الأسماء الأكثر جاهزية، وتصحيح بعض الأخطاء والاختيارات التكتيكية، حتى يكون الفريق جاهزا تماما قبل

المباريات الرسمية».وأكد رينار، الذي قاد منتخبي زامبيا وساحل العاج للفوز بكأس الأمم عامي 2012 و2015 على الترتيب أن الهزيمة ستفيد المنتنخب المغربي قبل انطلاق المسابقة القارية، حيث قال «كان اللاعبون في المباراة أمام اختبار جيد. واجهنا فريقا منظما نجح في امتصاص ضغطنا واستغلال أنصاف الفرص لحسم اللقاء لصالحه». وأضاف رينار «يتعين علينا العمل بشكل مضاعف من أجل الاستعداد لمفاجآت مشابهة في مصر». وأوضح المدرب الفرنسي «كانت الطروف المناخية صعبة للغاية ولم تساعدنا على تقديم المردود الذي كنا نأمله. اخترت غامبيا بشكل متعمد لأنني لم أعتاد على مواجهة منتخب مشارك في النهائيات قبل انطلاق أمم أفريقيا».وتطرق رينار للحديث عن المباراة الودية القادمة للفريق أمام نظيره الزامبي يوم الاثنين القادم، والتي ستكون بمثابة البروفة الأخيرة للفريق قبل السفر لمصر، حيث قال «المنتخب الزامبي يمتلك لاعبين بمؤهلات جيدة، وسيلعبون لتحقيق نتيجة إيجابية أمامنا في المغرب، وهو ما يفرض علينا الجاهزية التامة».

