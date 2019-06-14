دوليه

أكد علي غزال، لاعب وسط المنتخب المصري جهوزية جميع اللاعبين للمشاركة في بطولة كأس الأمم الأفريقية، التي تنظمها بلاده من الفترة 21 يونيو الحالي حتى 19 يوليو المقبل.وقال غزال في تصريحات تلفزيونية امس: «نؤدي التدريبات بقوة، من أجل حجز مكان في التشكيل الأساسي للمنتخب».وأضاف : «كلنا واحد في المنتخب، ولا يوجد فرق بين لاعب أساسي واحتياطي، الأهم هو أن نحصد لقب البطولة». وأوضح: «هناك لاعبون كانوا يستحقون التواجد مع المنتخب في البطولة الأفريقية، ولكن هذه وجهة نظر الجهاز الفني ويجب على الجميع احترامها، خاصة أن جميع اللاعبين في القائمة النهائية على مستوى عالٍ من الكفاءة».

