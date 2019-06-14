دوليه

انضم محمد صلاح نجم ليفربول الإنكليزي لمعسكر منتخب مصر المقام حاليا في برج العرب استعدادا لكأس الأمم الأفريقية المقرر إقامتها في مصر في الفترة ما بين 21 يونيو الجاري إلى 19 يوليو المقبل.

وكان صلاح حصل على فترة راحة سلبية قصيرة قبل الانضمام إلى معسكر منتخب مصر وسيحصل على فترة راحة أخرى بعد انتهاء البطولة قبل العودة إلى ليفربول للاستعداد للموسم الجديد.

واحتفل الجهاز الفني بقيادة المكسيكي خافيير أغيري وجميع اللاعبين بالثنائي، محمد صلاح وأحمد المحمدي لاعب أستون فيلا الانكليزي بمناسبة فوز الاول ببطولة دوري أبطال أوروبا مع ليفربول كما تم الاحتفال بالمحمدي بمناسبة صعود فريقه إلى الدوري الممتاز. وسجل محمد صلاح هدفا في فوز ليفربول على توتنهام 2-0 في نهائي دوري أبطال أوروبا ليصبح أول لاعب مصري يسجل في النهائي ويتوج باللقب الأوروبي.

من ناحية أخرى أكد أغيري أنه سيشرك الـ23 لاعبا في وديتي تنزانيا وغينيا من أجل الوصول لمرحلة معينة من الانسجام والتكتيك. وخاض المنتخب المصري أمس الخميس على ملعب برج العرب ودية أمام نظيره التنزاني. وقال اغيري إنه طالب اللاعبين بنسيان أنديتهم والتفكير في المنتخب الوطني فقط من أجل التتويج بالبطولة. وأضاف: «أتمنى من مجموعة اللاعبين الحاليين الوصول لمرحلة من التعايش ومستوى تكتيكي معين قبل البطولة». وتقع مصر في المجموعة الأولى بجانب منتخبات زيمبابوي وأوغندا والكونغو الديموقراطية.

ونفى أغيري أن يكون اتحاد الكرة قد اشترط الفوز بالبطولة من أجل بقاء الجهاز الفني. وأكمل: «جاهزون لأمم أفريقيا واكتملت صفوفنا بوصول صلاح».

