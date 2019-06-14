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استدعى جمال بلماضي المدير الفني للمنتخب الجزائري، اندي ديلور مهاجم مونبيليه الفرنسي، وذلك لتعويض غياب اللاعب هاريس بلقبلة الذي تم استبعاده من القائمة النهائية للفريق استعدادًا لكأس الأمم الأفريقية والمقرر انطلاقها في مصر يوم 21 من الشهر الحالي.

وذكر موقع» سبورتس نيوز ديزاد» الجزائري، عن مصدر داخل المنتخب الجزائري، اول من امس، أن ديلور في طريقه للالتحاق ببعثة المنتخب في العاصمة القطرية الدوحة، مشيرًا إلى أن اللاعب سيحمل القميص رقم 15 وهو نفس الرقم الذي كان يرتديه بلقبلة.وكان ديلور من اللاعبين المرشحين للتواجد في قائمة المنتخب الجزائري، قبل أن يقرر بلماضي ابعاده بعد ذلك.يذكر ان خير الدين زطشي، رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم أكد لوسائل الاعلام السبت الماضي، قبل سفر الفريق إلى الدوحة، إن بوسع ديلور اللعب للمنتخب الجزائري في حال حصل على ثقة جمال بلماضي، مشيرا في هذا السياق الى تغيير جنسيته الرياضية من الفرنسية إلى الجزائرية.

وكان الاتحاد الجزائري حصل على موافقة الاتحاد الدولي «فيفا» من أجل السماح لديلور بتمثيل المنتخب الجزائري، وذلك عقب أن لعب في مختلف الفئات السنية للمنتخب الفرنسي، كما أنه من أصول جزائرية. من جهة أخرى، تقدم هاريس بلقبلة، لاعب نادي بريست الفرنسي باعتذاراه للشعب الجزائري عقب قرار استبعاده من المنتخب على خلفية تورطه في فيديو فاضح بمقر اقامة المنتخب الجزائري في الدوحة، موضحا أنه لم يكن يعلم أنه كان على البث المباشر لمواقع التواصل الاجتماعي، وأنه يتحمل مسؤولية فصله من المنتخب الجزائري.

يذكر أن منتخب الجزائر، الذي يحلم بالتتويج بلقب أمم أفريقيا للمرة الثانية في تاريخه، يلعب في المجموعة الثالثة التي تضم منتخبات السنغال وتنزانيا وكينيا، حيث يرغب المنتخب الملقب بـ «محاربو الصحراء» في استعادة اللقب الغائب عن خزائنه منذ عام 1990 .

