دوليه

دخل الأهلي المصري في صراع قوي مع بيراميدز على ضم إسلام عيسى لاعب المصري البورسعيدي خلال الانتقالات الصيفية.

وأعلن المصري تلقيه عرضين من الأهلي وبيراميدز لضم إسلام عيسى بجانب عرض أوروبي لم يوضح صاحبه.ومن المنتظر أن تكون الصفقة كبيرة في ظل الصراع الكبير بين الناديين بجانب أن المصري كان ضمه من النصر في يناير من العام الماضي مقابل 10 ملايين جنيه.وتشير المعلومات إلى أن الأهلي عرض 20 مليون جنيه بجانب إمكانية إعارة بعض لاعبيه للفريق البورسعيدي فيما وصل عرض بيراميدز لنحو 35 مليون جنيه.ويفكر المصري جديا في الموافقة على عرض الأهلي رغم أن المقابل المالي أقل بالنظر إلى أن النادي سيحصل على عدد من لاعبي الأحمر على سبيل الإعارة.

في سياق متصل، أكد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالأهلي المصري، أن المغربي وليد أزارو مستمر مع فريقه ولم يتلق أي عروض في الفترة الحالية ولا نيه لرحيله.وقال عبد الحفيظ في تصريحات تليفزيونية امس إن مؤمن زكريا أنهى الإعارة في السعودية وانتظم في التدريبات ويؤدي برنامجا تأهيليا وسيكون موجودا مع الفريق في فترة الإعداد.وأضاف أن عمرو جمال عقده مستمر مع الأهلي لمدة موسمين ولا صحة لتوقيعه لأي ناد ، كما أن «الشكل الجديد للقائمة من قبل اتحاد الكرة المصري يحدد موقف إسلام محارب من عرض نادي سموحة».وأوضح أن هناك مفاوضات حالية مع هيدرسفيلد الإنكليزي لضم رمضان صبحي «فلقد تحدثنا معهم في بعض الأمور المالية خاصة ان اللاعب يرغب في البقاء».وتابع أن حسين الشحات تعرض لضغوط كثيرة منذ التعاقد معه من العين الإماراتي في نهاية يناير الماضي. وقال: «ننتظر الكثير من حسين الشحات، ومحمد بركات احتاج 6 شهور للتألق مع الأهلي وأصبح مؤثرا وله دور كبير في البطولات، والموسم القادم سيكون مختلف للشحات». وأضاف أن المدير الفني الأورغوياني مارتن لاسارتي «لم يحصل على فرصته كاملة مع الفريق حتى الأن مع تأثره بخوض عدد كبير من المباريات في وقت قصير وهو ما يؤثر على عمله».

