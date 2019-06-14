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تغلب أزرق الناشئين على نادي إتش دي سبور التركي بنتيجة 4-2 في أولى مبارياته الودية ضمن معسكر التدريبي استعداد لبطولة غرب آسيا التي تستضيفها الاردن خلال الفترة من 1 إلى 12 يوليو المقبل.

وسجل أهداف المنتخب علي رمضان (هدفين) وعذبي السلامة وعبدالعزيز الشمري، ومن المنتظر يلعب أزرق الناشئين لقاءً آخر أمام أحد الأندية التركية يوم الاثنين المقبل، بالإضافة إلى لقاءين وديين مع المنتخب العماني يومي 21 و25 يونيو الحالي.

وأقيمت المباراة على 3 أشواط حسب اتفاق الجهاز الفني للمنتخب بقيادة المدرب إبراهيم عبيد وذلك لتجربة جميع اللاعبين المختارين والوقوف على التشكيلة المناسبة لخوض البطولة.

وكانت قرعة بطولة غرب آسيا أوقعت «أزرق الناشئين» في المجموعة الثالثة الى جانب السعودية والعراق، فيما ضمت المجموعة الأولى المنتخب الأردني المضيف الى جانب عمان ولبنان، وفي المجموعة الثانية حلت منتخبات البحرين وفلسطين وسورية.

ويغيب المنتخب عن الجولة الافتتاحية للمجموعة يوم الأول من يوليو والتي تشهد لقاء المنتخب السعودي مع نظيره العراقي، على أن يبدأ الأزرق أولى مبارياته يوم 3 من الشهر ذاته بمواجهة العراق في الجولة الثانية، ثم يختتم مبارياته بلقاء السعودية في الجولة الثالثة يوم 5 يوليو.

وينص نظام البطولة على أن يلعب أصحاب المراكز الأولى في المجموعات الثلاثة دوري بينهم لتحديد المراكز من الأولى إلى الثالث، بينما يلعب أصحاب المركز الثاني لتحديد المراكز من الرابع إلى السادس، وبالمثل يلعب أصحاب المركز الثالث في كل مجموعة لتحديد المراكز من السابع إلى التاسع.

