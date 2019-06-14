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أعد اتحاد ألعاب القوى برنامجا تدريبيا قويا للعدائين يعقوب اليوحة ويوسف كرم استعدادا لبطولة العالم المقبلة في قطر المقررة في 28 سبتمبر وتستمر حتى 6 أكتوبر.

وقال عضو مجلس إدارة الاتحاد ورئيس اللجنة الإعلامية محمد الغصاب ان اللاعب اليوحة الذي ينافس في سباق 110 أمتار حواجز بدأ من يوم امس معسكرا تدريبيا يستمر لمدة 60 يوما في ألمانيا يخوض خلالها عددا من السباقات القوية في هذا الاختصاص.وأضاف الغصاب ان اللاعب كرم الذي ينافس في سباق 400 متر عدوا بدأ قبل أيام معسكرا تدريبيا لنفس المدة في اسبانيا يشارك خلاله في عدد من السباقات ذات المستوى العالي، معتبرا أن هذين المعسكرين سيكون لهما دور مهم في تطوير مستوى اللاعبين وتحسين ارقامهما الشخصية قبل خوض غمار بطولة العالم التي ستشهد مشاركة كل ابطال العالم.

وأوضح أن اليوحة تمكن من التأهل إلى هذه البطولة وكذلك لبطولة العالم للصالات المغلقة «الصين 2020» بعد أن نال الميدالية الفضية في البطولة الآسيوية التي أقيمت أبريل الماضي في الدوحة، مسجلا رقما عربيا جديدا قدره 35 .13 ثانية وتوج بطلا للعرب بعد نيله الميدالية الذهبية في البطولة العربية الأخيرة التي جرت في مارس الماضي بالقاهرة.وأشار إلى أن العداء كرم تأهل أيضا لبطولتي العالم في قطر والصالات في الصين بعد أن أحرز الميدالية الذهبية في بطولة آسيا «الدوحة 2019» ونال الميدالية الفضية في البطولة العربية كما انه صاحب الرقم القياسي الكويتي لسباق 400 متر عدوا بزمن قدره 45 ثانية و4 أجزاء من المئة.وثمن الغصاب الدعم الكبير الذي قدمته الهيئة العامة للرياضة بقيادة مديرها العام د. حمود فليطح للاتحاد «ما مكنه من توفير هذا الإعداد الجيد لهذين البطلين اللذين حققا نتائج مميزة في البطولات السابقة» .

