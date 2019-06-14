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استبعاد المزورين من قائمة العراق


استبعد مدرب المنتخب العراقي للناشئين عماد محمد جميع اللاعبين المتهمين بتزوير أعمارهم من قائمة الفريق المشارك في بطولة غرب آسيا حيث سيلعب العراق في المجموعة الثالثة إلى جانب المنتخبين الكويتي والسعودي. كما استبعد محمد من القائمة كل اللاعبين الذين تم تعديل أعمارهم بقرار قضائي. وكان محمد أكد في تصريح صحافي أنه يرفض وجود أي تزوير في قائمة الفريق مؤكداً أن الهدف الذي ينشده هو صناعة لاعبين قادرين على تمثيل المنتخب العراقي في المستقبل بغض النظر عن تحقيق الألقاب. وأشار إلى أن باب المنتخب مفتوح لكل العراقيين.


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