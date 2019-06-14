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بعد أسراب الجراد التي اجتاحت الكويت أخيرا جاء موعد «سوير الليل» المعروف في بلاد الشام بـ «صرصور الليل» لتتعالى أصواته في أنحاء البلاد مسببة إزعاجا للجميع.

ومع ارتفاع درجات حرارة الطقس في هذه الايام يزداد «سوير الليل» انتشارا في الأراضي المزروعة والحدائق، ما يسبب قلقا وخوفا لدى بعض النساء والأطفال نتيجة تسلله إلى داخل البيوت.

ويعد «سوير الليل» أحد أنواع الصراصير التي تختلف عن غيرها بإصدار أصوات عالية جدا مع حلول الليل، وتأتي هذه الاصوات نتيجة احتكاك أجنحتها بعضها ببعض ليلفت الذكر نظر الأنثى إليه.

من جانب آخر ردت وزارة الصحة على ما تم تداوله بشأن تسمم الكلاب الضالة بان مسؤولية التعامل مع تلك الكلاب لا تدخل ضمن اختصاصاتها.

وناشدت الجميع تحري الدقة فيما يتم نشره وتداوله، لافتة الى انه تحملا لمسؤوليتها الأدبية فإنه جار حاليا اتخاذ اللازم نحو إحالة مصدر الفيديو المنتشر الى الجهات المختصة.

