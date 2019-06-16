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أكد السفير الاردني لدى الكويت صقر أبوشتال أن الثروة الحقيقية تكمن في بناء الانسان، مستذكرا كلمة جلالة الملك الحسين بن طلال «الانسان أغلى ما نملك».

وأعرب أبو شتال في كلمته خلال الحفل الذي أقامه مجلس الجالية الأردنية لتكريم كوكبة من الطلبة أوائل الثانوية العامة من الكويتيين والأردنيين أول من أمس بفندق كوستا ديل سول عن شكره لمجلس الجالية الاردنية ممثلا بالأمين العام للمجلس نبيل العبدالله لإقامته هذا الحفل. كما وأعرب عن شكره لدولة الكويت ووزارة التربية الكويتية على ما يقدمونه للطلبة من رعاية واهتمام أسهمت في تفوقهم الذي ترجم بهذه النتائج المبهرة والمميزة للطلبة هذا العام.

وقد حضر الحفل نائب السفير فادي قويدر والمستشار الثقافي في السفارة الأردنية فادي الروسان ومنصور كمال أمين سر الجالية وعماد المقابلة رئيس اللجنة الثقافية للجالية وخالد الشرمان رئيس لجنة الجمعية العمومية للجالية، بالاضافة لعدد من الشخصيات ورجال الاعمال الاردنيين في الكويت ،وأولياء أمور الطلبة الفائقين.

وقال أبو شتال لأولياء أمور الطلبة إن جهدكم لم يذهب سدى فها أنتم تحصدون مما زرعتم ، متمنيا للطلبة المزيد من التألق في حياتهم الجامعية ، مشيرا إلى أن تكريم الطلبة الكويتيين إلى جانب أشقائهم الأردنيين لن يكون للمرة الأولى فقط كونه واجب علينا لنرد لكم شيئا بسيطا مؤكدا أنه سيعمل على أن تستمر السفارة والجالية الأردنية بهذه السنة الحميدة في السنوات المقبلة.

بدوره كشف المستشار الثقافي لدى السفارة الأردنية فادي الروسان عن تخصيص الحكومة الكويتية 11 منحة للطلبة الأردنيين 8 في جامعة الكويت و3 في المعهد التطبيقي .

