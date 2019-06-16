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المتفوقة روجينا جورج حصلت على نسبة 99.65 في المئة القسم العلمي من الثانوية العامة في مدرسة فجر الصباح الأهلية بنات، وأهدت تفوقها إلى والدها ووالدتها اللذين كانا سبب تفوقها، وإلى أسرتها ومعلماتها في المدرسة.

وأضافت أنها كانت تدرس عشر ساعات يوميا، جراء الحرص على تنظيم الوقت والمتابعة المستمرة للدراسة منذ بداية العام الدراسي، ونصحت زميلاتها الطالبات العمل على تنظيم الوقت ووضع هدف معين للوصول إليه، وبذل الجهود في سبيل تحقيق الطموح المنشود.

وذكرت روجينا أن أمنيتها دراسة الطب كونها تطمح أن تكون طبيبة مثل والدتها، وهي قدوتها ومثلها الأعلىفي الحياة، لافتة إلى أنها ستبذل قصارى جهدها من أجل تحقيق طموحها.

