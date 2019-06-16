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تحت عنوان «عندما أكبر» وتحت رعاية وحضور السيدة فيرا المطوع والدة د. حنان المطوع (مؤسس ورئيس مجلس إدارة الملكية البريطانية للتعليم المبكر) احتفلت مجموعة الملكية البريطانية للتعليم (حضانة الملكية البريطانية للتعليم المبكر وحضانة الملكية البريطانية لذوي الاحتياجات الخاصة) بتخرج براعمها وذلك بحضور أولياء الأمور الكرام الذين حضروا حفل الأطفال المميز.

وحرصا منها على رفع الوعي بأهمية كل المهن وتنوّعها ومن أجل تدريبهم على تحمل المسؤولية وتعزيزًا لقيمة العمل في نفوس طلابها , حضر الطلاب مرتدين ملابس المهن التي يرغبون ممارستها عندما يكبرون.

ثم توالت فقرات الحفل حيث شارك أطفال الحضانة الفرحة من خلال فقرات موسيقية وترفيهية المخصصة لهذا اليوم أدخلت الفرح والبهجة للحضور وأولياء الأمور الكرام.

واختتم الحفل بتوزيع شهادات التخرج على وقع تصفيق الاهالي وفرحتهم.

وأعربت د. حنان المطوع عن فرحتها: «لقد كان لطيفًا جدًا وممتعًا للغاية معرفة طموح أطفالنا الأعزاء وما يودون أن يكونوا عليه في المستقبل وتحديد وجهات نظرهم وتحفيزهم على تحديد الوظائف الإنتاجية مستقبلاً».

وشكرت فريق عمل الحضانة لما بذلوه من جهد وإخلاص والى أولياء الأمور لتعاونهم مع إدارة الحضانة متمنية كل التوفيق لطلابها المتخرجين.

