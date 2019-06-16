آخر النهار

نشرت الفنانة اللبنانية، نانسي عجرم، بعد أن أنهت حفلها الغنائي الأول في السعودية على المسرح الروماني بجدة، تغريدة عبر تويتر أرفقتها بصور لها من الحفل، وكتبت معها «حفل رائع وجمهور ولا أروع.. شكراً جدة على كل الحب» ولاقت التغريدة تفاعلاً كبيراً وإعجابات كثيرة من محبي نانسي ومتابعيها.

بدأت نانسي حفلها بهذه الكلمات: «كل مواسمنا فرح وحب وسعادة، وأشكر القائمين على هذه الفعاليات، وكل سنة وأنتم بألف خير، وإن شاء الله نقضي سهرة حلوة». هذا وكانت الفنانة اللبنانية قد وصلت الخميس، إلى السعودية، للمشاركة في موسم جدة الذي بدأ في خامس أيام عيد الفطر، ويستمر لمدة 40 يوما.

