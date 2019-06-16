آخر النهار

انطلاقا من حرص الهيئة العامة للشباب للتأكيد على تأهيل الشباب معرفيا في مجالات الفنون والإعلام، وزيادة القدرات العلمية والعملية ، وذلك استنادا للاهداف التي تم إنشاءالهيئه العامه للشباب من أجلها، ومن ثم تأهيل القدرات الشبابية في المجال الفني والاعلامي، وفق الأسس والمعايير التدريبية والعلمية، فقد تم تأسيس أكاديمية الفنون والإعلام للشباب، حيث تعتبر مركزا متخصصا في مجال الفنون المختلفه والاعلام لتدريب وتنمية القدرات الشبابية، كما يعتبر هذا المشروع متماشيا مع خطة الدولة بشان العمل على التنمية المستدامة واستثمار القدرات الشبابية من الناحية الفنية والإعلامية

وأن هذا المشروع الفني والإعلامي من شأنه أن يؤهل الشباب للدخول في سوق العمل في مجال الفنون والاعلام على المستويين المحلي والخارجي، كما أنه سيقوم بعقد البرامج التدريبة الفنية والاعلامية على مدار العام وفق خطة تدريب علمية منهجيه ويشارك بالتدريب استاذة متخصصين في مجالات الفنون والاعلام علي المستوي المحلي والخارجي، وسوف يكون صرحاً شبابيا حاضناً لمجالات الفنون والإعلام بالشكل العلمي والمنهجي وفق النطام الاساسي لعمل الاكاديمية، وستتولى الاكاديمية تنظيم المواسم الفنية والاعلامية والثقافية للشباب علي مدار العام.

هذا وقد تم إصدار القرار الإداري بتسمية أعضاء مجلس أمناء أكاديمية الفنون والإعلام على النحو التالي عبد الرحمن بداح المطيري ـــ مدير عام الهيئة العامة للشباب، رئيسا لمجلس الأمناء والمخرج عبد الله عبد الرســول ـــ أمين عام الأكاديمية وتعيين اعضاء مجلس الامناء كلا من الفنان القدير جاســم النبهـــــان والأعلامية القديرة امـــل عبـد الله ود. محمــــد مبارك بلال والفنان حســـين المفـيدي والكاتب بــــدر محـارب ود. عبــدالله العابــر ود. ابتســـام الحمـــــادي والأستاذة نـــــوره القمــــــلاس.

