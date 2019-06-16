آخر النهار

نراهن، بل نؤكد، بأن النسبة الأكبر من المصطافين خارج الكويت، من الكويتيين والمقيمين، لا هاجس لهم، الا مشاهدة الفضائية الكويتية وهذا ما يسألون عنه، فى هذا الفندق أو ذلك المنتجع.

بل أستطيع التأكيد، بأن الفضائية الكويتية تظل حاضرة على مدى الأربع والعشرين ساعة أمام أنظار أبناء الكويت في غربتهم.. كنوع من الحنين والاشتياق لتلك الأرض الطيبة، حتى رغم ابتعادهم.. وغربتهم.

لذا تأتي تلك المبادرات المتميزة من قبل قطاع التلفزيون، لتقديم إضافات حقيقية تجعل التلفزيون وسط الحدث، وضمن انحاء متعددة من كويتنا الغالية.

فتلك الكاميرات التي تم نشرها فى خمس مواقع من الكويت، للتعريف بدرجات الحرارة، وايضا المواقع الجغرافية التي تغطي محافظات الكويت، واهم المرافق.. وهي محاولة متميزة لتصوير صورة الكويت للمشاهد في كل مكان.

وهكذا ايضا، عدد من البرامج، التي تتخذ من أهم المواقع والمجتمعات، لتقديم أنشطتها وفعاليتها، ونقل المشاهدين من منازلهم أو حيث يكونون في أنحاء العالم، الى تلك المواقع والمرافق المتميزة.

هكذا توجه، يجعل المشاهد أكثر قربا الى نبض الكويت.. وايقاعها.

كما أن هكذا توجه يجعلنا نتوجه بالشكر والتقدير لتلك المنهجية التي يشتغل عليها أهل التلفزيون، لأن تكون كويتنا في قلوب الجميع .. وعساكم على القوة.

وعلى المحبة نلتقي

