آخر النهار

أحيا كل من الفنانين السعوديين، محمد عبده، وخالد عبدالرحمن حفلاً فنياً في منطقة القصيم وسط حضور آلاف السعوديين من الجنسين لأول حفل فني يُقام في تلك المدينة وحضر أبناء المدينة يرافق عدد كبير منهم زوجاتهم ونساء من عوائلهم، إلى ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في المدينة بوقت مبكر من موعد الحفل الأول الذي تقيمه هيئة الترفيه الحكومية بعد أن نظمت عدداً كبيراً من النشاطات الفنية والترفيهية بمختلف مناطق المملكة خلال الأعوام الثلاثة الماضية. وطوال الحفل الذين نفذت تذاكره خلال دقائق من بدء بيعها، بدا جمهور بريدة متحمساً للتجربة الجديدة، وردد عدد كبير من الحضور الأغاني مع أبو نوره ومخاوي الليل، وهما اللقبان الشعبيان للفنانين عبده وعبدالرحمن على التوالي في السعودية.وعلا صوت الجمهور وهو يردد أغاني الحفل، انتهت كل أغنية بتصفيق حار. ولم يتمكن مخاوي الليل من إكمال كلمته الترحيبية بجمهوره في بداية الحفل، إذ قاطعه الآلاف وهم يهتفون باسمه.

