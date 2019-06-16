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دينا الشربيني: عمرو دياب غير حياتي


تحدثت الفنانة المصرية دينا الشربيني بشكل صريح عن علاقتها بالنجم عمرو دياب في حوار إذاعي، قائلة إن علاقتها بالفنان عمرو دياب غيرتها، لأنه متألق وناجح، وهو إنسان يجب أن نحبه، لأنه حنون وجدع، مؤكدة أنه تسبب في عقدة للرجالة بسبب لياقته ونجوميته، مشيرة إلى أنها تأخذ رأيه في جميع أعمالها الفنية. وتابعت: «عمرو دياب حضر معي تصوير مسلسل زي الشمس، وشاهدنا معا مشهد الخيانة في المكساج قبل عرضه في التلفزيون خلال شهر رمضان، وأعرب لي عن إعجابه الشديد به، وقال لي إيه الحلاوة دي، وأنا أثق في رأيه جداً، لأنه إنسان ناجح وحافظ على ذلك النجاح طوال 35 عاماً، وهو أمر صعب جداً».


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