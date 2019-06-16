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نيللي مقدسي تجدّد وردة بإحساس عالٍ


أطلقت النجمة اللبنانية نيللي مقدسي كليباً جديداً لأغنية اختارتها من أرشيف الراحلة الكبيرة وردة الجزائرية بعنوان (حنين)، للشاعر عبدالوهاب محمد والملحن الكبير الموسيقار بليغ حمدي، وذلك عبر قناتها الرسمية على الـ Youtube، لتفاجئ متابعيها بأنّ جديدها هو إعادة إحياء الحنين إلى الفن الجميل على طريقتها الخاصة وأسلوبها. نيللي اختارت الأغنية التي تحب، وأدتها بعذوبة وإحساس عالٍ، وكانت صورتها على طريقة الكليب مع المخرج بشير لاغوسيس في بيروت، واعتمدت فيه على أكثر من إطلالة أنيقة وبسيطة في آن، لتعطي المساحة للأغنية والمضمون والأداء، مع حرصها كما دائماً على تقديم صورة جميلة.
وتكون بخطوتها الجديدة، تمشي عكس التيار، حيث اختارت مع حلول العيد أن تصدر عملاً طربياً فيه الكثير من الشجن، خلافاً لما هو متعارف عليه في شكل ومضمون إصدارات الجميع خلال هذه الفترة من السنة.


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