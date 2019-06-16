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أكدت الفنانة سماح أن دورها في مسلسل «موضي قطعة من ذهب» يمثل نقلة أساسية في تجربتها الفنية، وعبرت عن سعادتها في تصريح لـ «النهار» بأن العمل في الحين ذاته حصد الكثير من النجاح والإقبال والمتابعة، كما سلطت الضوء خلال تصريحها لـ «النهار» حول عدد من القضايا والموضوعات الفنية.

وفي مستهل حديثها قالت الفنانة سماح:

- سعيدة بردود الأفعال التي حصدها مسلسل «موضي قطعة من ذهب» ،والذي اعتبره نقلة في تجربتي وأيضاً في مسيرة الإنتاج الفني الدرامي، وهو من تأليف د. حمد الرومي وإخراج الفنان منير الزعبي وبطولة الفنان القدير داود حسين وإنتاج سبكتروم ميديا.

وتستطرد الفنانة سماح: اتصل المخرج منير الزعبي بي وحدثني عن دوري في مسلسل «موضي قطعة من ذهب» وعن شخصية «فضة» التي تظهر في الحلقتين الأخيرتين، واعتبر أولاًَ اتصال الفنان المخرج منير الزعبي ثقة ومسؤولية كبرى، وعلى الفور وافقت، وقرأت الشخصية وذهبت إلى تفاصيلها، ومن قبلها قرأت النص بالكامل حتى أكون تلك العلاقات التي تجمع الشخصية ببقية الشخصيات.

وتتابع: ورغم أننا أنجزنا مسلسل «موضي قطعة من ذهب» قبل أكثر من ستة أشهر من شهر رمضان المبارك، إلا أنني لم أصرح بأي شيء عن العمل أو الشخصية حتى لأقرب الصحافيين والنقاد، وأنت من بينهم، حيث نلتقي شبه يومياً في فرقة المسرح الكويتي.. حيث عرض المسلسل خلال رمضان والنجاح الكبير الذي حصده المسلسل منذ اليوم الأول، وفضلت أن ابتعد عن التصريح.. والبقاء صامتة.

وتؤكد: «فضة» شخصية غير تقليدية، لذا كانت تستحق تلك المساحة في الحلقات الأخيرة، وذلك الأسلوب في التقديم.. وأيضاً الأداء والتقمص.. وسعيدة بردود الأفعال تجاه الشخصية والعمل.. وأستطيع القول، وعبر هذه التجربة، أن حلقة أو حلقتين مكتوبتين بعناية ودقة يستحقان كل التصوير ربما أكثر من «30» حلقة.. كما أنني أتطلع أن يحقق ذلك الحضور مساحة أكبر من صناع الدراما لكثير من الأسماء.. بالذات نجوم المسرح والإذاعة.

وتقول الفنانة سماح:

المسرح يمنحني حالة من التوازن والاستقرار وأيضا التحدي الذاتي، خلال الموسم قدمت مجموعة أعمال ومنها «موجب» مع الفنان محمد الحملي، والعروض تتواصل لقرابة العام وسط إقبال متميز.. وإيجابي، كما قدمت مسرحية «ميلاد غريب» وعنه حصدت جائزة أفضل ممثلة في مهرجان الكويت المسرحي، وهو ما يمثل حالة من التحدي.

وقدمت مسرحية «الصبخة» مع فرقة مسرح الخليج العربي في مهرجان الشارقة للمسرح الخليجي في فبراير الماضي.

وتؤكد: أجد نفسي في المسرح.. وأيضا في الاذاعة التي أعتبرها بيتي الأول بروح الأسرة وروح الفريق والتعاون التام.. ولكنني في الحين ذاته أجد أنني امتلك طاقات فنية على صعيد الدراما التلفزيونية لم يتم استثمارها. وانا في انتظار هذا الجانب، ولكن بما يليق بتجربتي.

وعن جديدها تقول الفنانة سماح: أنا فى أكثر من ارتباط ، على صعيد المسرح، من بينها إعادة عروض مسرحية «ميلاد غريب» لفرقة المسرح الكويتي تأليف محمد الرباح وإخراج وبطولة فصيل العميري في عدد من الهرجانات خلال الفترة المقبلة... كما اقرأ عدداً من النصوص الجديدة والله الموفق.

