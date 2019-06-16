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أشادت الفنانة مرام بالجمهور الذي يتدفق على مسرحية «خطوات الشيطان» وجعلها من المسرحيات كاملة العدد في عروضها، حيث لا يوجد مقعد فارغ في كل العروض التي قدمت حتى الآن، وقالت ان قصة المسرحية والكوميديا والرعب جعلها تتحدى ارتفاع حرارة الطقس وجعلت الجمهور يلتف حولها لما فيها من جهد كبير وأداء فني عالي المستوى ليس لدى الفنانين فحسب ولكن في كل مستويات العمل من إخراج وأزياء وموسيقى وخدع وغيرها، لافتة الى ان هذا الزحام الجماهيري على المسرحية جعل العاملين فيها يواصلون العروض بحب شديد.

وألمحت الى ان مسرحية « خطوات الشيطان» من الأعمال المسرحية الكبيرة التي تناسب كل افراد العائلة، حيث ان جميع الأعمار متواجدة في صالة المسرح ، فضلا عن انها تعد نقلة كبيرة في مستوى المسرح الكويتي لاسيما في التكنيك الفني والتقنيات والخدع والجودة في كل التفاصيل ، مشيرة الى ان هذا العرض يعد تجديداً كبيراً في مسرح الرعب الذي يتبناه الفنان عبد العزيز المسلم.

واعتبرت ان تفاصيل العرض جعل اي تعليق فيها يحمل كماً كبيراً من الكوميديا وجعل لدى الجمهور حالة كبيرة من الضحك مهما كانت مشاهد الرعب الموجودة، وهذا جعل حالة من الترفيه في اجواء العرض ، ملمحة الى ان هناك جمهوراً كبيراً شاهد العرض اكثر من مرة.

وقالت ان الفنان عبد العزيز المسلم والفنانة انتصار الشراح ومحمد الشعيبي ومشعل الشايع جعلوا هناك مباراة حقيقية في الكوميديا على الخشبة لدرجة ان الجمهور يقف في نهاية كل عرض يصفق لهم ، لاسيما أن الجميع قد شاهد رواية فيها متعة وفيها فكر جيد، فضلا عن جودة المسرح وراحة الجمهور وهذه من الأشياء التي يتميز بها مسرح السلام ، مشيدة بجهود الفنان عبد العزيز المسلم الذي يتابع كل صغيرة وكبيرة وكل العاملين في مجموعة السلام الذين يعملون على راحة الجميع سواء الجمهور أو نجوم العرض.

وحول الشخصية التي تقدمها في المسرحية، اوضحت انها تجسد شخصية عهد التي تجمعها علاقة مع مشكل الشايع لكن هذه العلاقة تواجه العديد من المشاكل، ألا ان حالة الكوميديا التي تجسدها جعلت من هذه الشخصية شيء رائع على الخشبة، ملمحه الى ان المسرحية فيها موضوع مهم للغاية وجهود فنية رائعة وكوميديا وضحك لا يتوقف ويكفي انها تحدت حرارة الصيف وهذا هو المهم. وحول استمرار العروض وتوقفها، أوضحت مرام ان المسرحية مستمرة في عروضها ولن تتوقف طالما ظل هذا الجمهور يأتي اليها بهذه الكثافة حيث ان العروض مفتوحة للجمهور بشكل مستمر، حيث اننا تعودنا مع مسرح السلام ان تمتد العروض لفترات طويلة، لافتة الى انها شاركت مع الفنان عبدالعزيز المسلم من قبل في مسرحية « الحاسة السادسة» التي حظيت بعدد كبير من العروض فاق كل التوقعات وان مسرحية «خطوات الشيطان» تسير في هذا الاتجاه.

