مال وأعمال

في اطار السعي لتحقيق اعلى المعايير في تنفيذ مشاريع خطط التنمية، وأحكام الرقابة على قطاع المقاولات العامة، قام الجهاز المركزي للمناقصات العامة بتقسيم متعهدي المقاولات العامة الى 4 شرائح وفقاً للتخصصات الرئيسية من اعمال البنية التحتية وأعمال المباني والأعمال الميكانيكية والأعمال الكهربائية.

وتشمل الفئة الأولى متعهدي المقاولات القادرين على القيام بالمشروعات الكبرى، او ذات المستوى الهندسي العالي، والتي تزيد تقديراتها المبدئية على 10 ملايين دينار.

بينما تشمل الفئة الثانية متعهدي المقاولات ذوي القدرة الفنية والمالية الذين يجوز لهم الاشتراك في مناقصات لا تقل تقديراتها عن 5 ملايين دينار، ولا تزيد عن 100 مليون دينار.

وتشمل الفئة الثالثة متعهدي المقاولات الذين يسمح لهم بالاشتراك في المناقصات التي لا تقل تقديراتها عن مليون دينار، ولا تزيد عن 10 ملايين دينار، بينما تشمل الفئة الرابعة من السماح بالاشتراك في المناقصات التي لا تزيد على مليون دينار.

على ان يعاد النظر في التصنيف دورياً وتكون شهادة تصنيف متعهدي المقاولات العامة صالحة لمدة لا تتجاوز 3 سنوات، ويتعين تقديم طلب التجديد قبل شهر من انتهاء الشهادة، بعد الاستيثاق من توافر الاجراءات والشروط الورادة بقانون المناقصات العامة ولائحته التنفيذية والمعايير الفنية الواردة بهذا التعميم.

حيث تم وضع عدد من الشروط والمعايير الفنية والتي يتم على اساسها الحدود الدنيا لمتطلبات التصنيف للفئات الأربعة، ومن ذلك ان تكون الشركة او الفرد قد شاركت ونفذت مشاريع حكومية داخل الكويت في مجل الاختصاص عن طريق الجهاز او الجهات الأخرى، او الشركات والمؤسسات التابعة للحكومة، باستناء الفئة الرابعة والخاصة بالأعمال الكهربائية، حيث يسمح له ان يقدم اعمالاً منفذة بغير القطاع الحكومي،شريطة ان يقدم صورة تراخيص البناء، حيث يقوم الجهاز بتقييم هذه الأعمال والنظر في مدى كفايتها لمنتج المتقدم فئة التصنيف المطلوب من عدمه.

وحدد الجهاز رأس مال الشركة او الأصول المملوكة للفرد عن:

الفئة الأولى 10 ملايين دينار، و5 ملايين للثانية، ومليون للثالثة، و100 الف دينار للفئة الرابعة.

ولفت الى انه في حال تقديم عقود منفذة من الباطن يجب تقديم كتاب صادر من الجهة المختصة، بالعقد الرئيسي يتضمن الموافقة على اسناد هذا العمل لمقدم الطلب، كمقاول من الباطن.

كما وضع الجهاز عدداً من المعايير الفنية ومن ذلك، توفير الحد الأدنى لمتطلبات المساحات المكتبية والتجهيزات والأنظمة الآلية، توفير الحد الأدنى لمتطلبات الجودة، والأمن والسلامة.

