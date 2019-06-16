مال وأعمال

أوضح بنك الكويت المركزي ان المهلة المحددة لصدور اللائحة التنفيذية للقانون رقم 9 لسنة 2019 بشأن تنظيم تبادل المعلومات الائتمانية تكون بعد 6 اشهر من صدور القانون في الجريدة الرسمية وبقرار من وزير المالية. ولفت المركزي انه يقوم باعداد اللائحة التنفيذية للقانون، متوقعاً الانتهاء من اللائحة التنفيذية للقانون وصدورها قبل الموعد المحدد في 9 اغسطس المقبل. وأفاد المركزي انه ليس لديه الا هذا القانون الذي لم يصدر بشأنه لائحة تنفيذية.

من جهتها، اوضحت الادارة العامة للجمارك في ردها على سؤال برلماني موجه لوزير المالية د. نايف الحجرف بشأن صدور اللائحة التنفيذية للقوانين الصادرة عن الجمارك بأنه لا توجد قوانين خاصة للادارة العامة للجمارك، كما افاد جهاز المراقبين الماليين ان الجهاز ليست لديه قوانين بدون صدور لائحة تنفيذية.

وأوضحت ادارة نزع الملكية للمنفعة العامة انه لا يوجد لديها قوانين لم تصدر لها لوائح تنفيذية وأكدت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية انها التزمت بصدور اللوائح والقرارات التنفيذية بموجب القوانين المتعلقة بها ولم تمتنع عن اصدار أي لوائح تنفيذية عند صدورها.

وأوضحت وحدة التحريات المالية انه لا يوجد لديها قوانين دون لائحة تنفيذية. وكذلك اكدت هيئة الشراكة بين القطاعين العام والخاص انها لا توجد لديها قوانين دون لائحة تنفيذية. وأشار وكيل وزارة المالية ان الوزارة لا يوجد لديها قوانين لم تصدر لوائح تنفيذية لها وأن القوانين كافة ذات الصلة بوزارة المالية قد صدرت لوائحها التنفيذية.

