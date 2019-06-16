مال وأعمال

دعت هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص التحالفات المؤهلة لمشروع المدن العمالية جنوب الجهراء لتقديم عروضها للمشروع بحد اقصى 16 سبتمبر المقبل، حيث اشارت الى ان التحالفات الخمسة المعلن اسماؤهم من قبل مدعون لتسلم الوثائق الخاصة بتقديم العروض واعادتها مرة اخرى بشيك مصدق غير قابل للاسترداد بقيمة 5000 دينار والتوقيع والتوقيع على اتفاقية سرية المعلومات.

وأوضحت الهيئة الى ان بلدية الكويت ستقوم بابرام عقد الشراكة مع شركة المشروع وفقاً لأحكام القانون رقم 116 لسنة 2014 بشأن الشراكة بين القطاعين العام والخاص ولائحته التنفيذية لمدة 40 عاماً متضمنة مدة لا تزيد عن 3 سنوات لأعمال التصميم والتمويل والبناء للمشروع. وأوضحت ان المشروع يقع في منطقة جنوب الجهراء على مساحة 1.015 مليون متر مربع.

