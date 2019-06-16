مال وأعمال

«د. ب. أ»: قالت مصادر مطلعة ان شركة صناعة الطائرات الأوروبية «إيرباص» تجري حاليا مراجعة لنشاط مصانع طائراتها في مختلف انحاء الأوروبي بهدف خفض النفقات وتبسيط هيكلها الصناعي

المعقد الناتج عن قيامها من خلال اندماج بين عدة شركات وطنية اوروبية.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن المصادر القول ان «ميشائيل شولهورن» مدير التشغيل الجديد لقطاع الطائرات المدنية في «إيرباص» يراجع حاليا نشاط مصانع طائرات «إيرباص» في المانيا وفرنسا واسبانيا وبريطانيا بهدف زيادة فاعليتها وتحديد فوائض الطاقات الانتاجية فيها.

وبحسب المصادر فان عملية المراجعة قد تسفر عن اعادة هيكلة بعض الأنشطة او التخلص من الأنشطة الأصغر او نقل بعض الأنشطة الى مواقع اخرى.

يذكر ان شركة «إيرباص» تأسست عام 1970 كشركة اوروبية عملاقة لصناعة الطائرات من خلال عدة شركات فرنسية وبريطانيا وألمانية واسبانية.

ومنذ تولي « جيوم فوري» رئاسة الشركة في ابريل الماضي، اصبحت قضية زيادة كفاءة الشركة على رأس اولوياتها.

وقال «فوري» امام «منتدى باريس للطيران « ان شركة بوينغ الأميركية لصناعة الطائرات «أكثر كفاءة منا من حيث النفقات ونحتاج الى معالجة هذا الأمر».

