مال وأعمال

وافق الجهاز المركزي للمناقصات العامة على طلب شركة نفط الكويت بتجديد عقد التعاقد المباشر مع شركة الخطوط الجوية الكويتية لمدة 3 سنوات اعتباراً من 1 يونيو 2019 بميلغ اجمالي قدره 9 ملايين دينار. ومن جهة اخرى، طرحت شركة الخطوط الجوية الكويتية مناقصة لأعمال الصيانة العامة لمباني الشركة ومرافقها والتي يمكن التقدم لها حتى تاريخ 7 يوليو المقبل من خلال الحصول على اوراق المناقصة من مبنى الشركة في منطقة الضجيج بقيمة قدرها 250 دينارا. وحددت الكويتية الشروط والمواصفات العامة، والمواصفات الخاصة، ونطاق العمل وجداول الفئات والمخططات ضمن اوراق المناقصة المطروحة، ولفتت الى انه يمكن الحصول على الشروط العامة والشروط الحقوقية من وزارة الأشغال العامة، بالاضافة الى انه يمكن الحصول على الشروط الفنية العامة والخاصة، من وزارات وادارات الدولة المعنية، مقابل دفع مبالغ تحددها تلك الجهات.

