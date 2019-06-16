مال وأعمال

أعلنت شركة الإتصالات الكويتية VIVA، عن إطلاق خدمة 5G المتطورة، مع عروض مميزة على باقات VIVA للدفع الآجل ابتداءً من 45 دينار، واعدةً بموجة جديدة من القدرات لمستخدمي الإنترنت والهواتف الذكية.

وسيكون عملاء VIVA على موعد مع سرعات فائقة وفرصة لتجربة الجيل القادم من إتصال الإنترنت عبر الهاتف النقال بأحدث التقنيات ومتوسط سرعات التحميل الذي يصل إلى 1 غيغابت في الثانية.

وصرّح المهندس مزيد الحربي، الرئيس التنفيذي لشركة الإتصالات الكويتية VIVA قائلاً: «سنشهد اليوم بعد إطلاق خدمات الجيل الخامس تحولاً كبيرًا وانطلاقة جديدة للخدمات اللاسلكية. ويتجسّد جزء كبير من هذه «القفزة» من القدرة على نقل كميات ضخمة من البيانات عبر الشبكات، مما يعني اتصال المزيد من الأجهزة بالشبكة بسرعات أكبر. VIVA تسعى إلى خلق حقبة جديدة حيث تصبح السرعة والاتصال المذهلين لـ 5G حقيقة واقعة بفضل امتلاكها للشبكة الأكبر والأقدر على خدمة العملاء بالكويت».

وأضاف الحربي: «وبحكم موقعنا كشركة اتصالات رائدة محلياً وإقليمياً وتطلعنا لأن نكون السباقين للنهوض بخدمات العملاء لمستويات تلبي جميع احتياجاتهم، استثمرت VIVA في بناء الشبكة الأكثر تطوراً، حتى بات لدى الشركة حالياً قائمة واسعة من المواقع المغطاة في الكويت بالـ5G، فنحن الشركة الوحيدة التي لديها أكثر من 1000 موقع مغطى بخدمة الـ 5G في الشرق الأوسط».

وقال الحربي: «إن VIVA أول شركة اتصالات تطلق خدمة 5G في الكويت مع عروض خاصة وباقات مرنة تخدم كافة الشرائح، مما سيساعدها على إظهار إمكاناتها الكاملة في المجال الرقمي، وتعزيز التعاون في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتوسيع نطاق قطاع الأفراد، الشركات والحكومة وتوفير الأجهزة التي تدعم 5G، فضلاً عن توفير فريق دعم فني لخدمة العملاء بعد البيع وتلبية جميع احتياجاتهم».

حرصاً من VIVA على توفير كل ما هو جديد في قطاع الإتصالات لعملائها، ستسعى لتوفير أجهزة النقال التي تدعم خدمة 5G .

كما سيمكنهم الحجز مسبقا قريباً عبر موقع VIVA. تهدف VIVA إلى حل المشكلات المختلفة التي تطورت خلال الشعبية الواسعة لـ4G، بما في ذلك الحاجة إلى سرعات أعلى ووقت إستجابة أقل. وستوفر 5G تجربة خدمة شبيهة بالألياف لمستخدمي VIVA،

مع تمكين خدمات رقمية جديدة في الظهور مثل تجربة VR / AR، والألعاب السحابية، وطائرة بدون طيار مستقلة، وسيارات بدون سائق، ومجموعة واسعة من استخدامات إنترنت الأشياء.

