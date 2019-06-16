مال وأعمال

يشارك بيت التمويل الكويتي «بيتك» في مؤتمر «دور القطاع الخاص في مستقبل الاقتصاد الكويتي» الذي تنظمه مجموعة The Business Year الاعلامية للاخبار الاقتصادية في المملكة المتحدة-لندن بتاريخ 17 يونيو الحالي.

ويشارك الرئيس التنفيذي للمجموعة في «بيتك»، مازن سعد الناهض في المؤتمر ليستعرض أهمية التحول الرقمي في القطاع المصرفي، ودور «بيتك» والبنوك الكويتية بشكل عام في دعم خطة التنمية ورؤية الكويت 2035 التي تهدف لتحويل الكويت الى مركز مالي وتجاري عالمي. كما سيتطرق الناهض الى موضوعات اقتصادية مهمة تبرز أهمية دور القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية.

وتأتي مشاركة «بيتك» في المؤتمر الذي يعقد بالشراكة مع هيئة تشجيع الاستثمار المباشر في الكويت «KDIPA»، ضمن اطار الاهتمام بالشأن الاقتصادي والاستثماري، والحرص على تحفيز الجهود التي تصب في تشجيع الاستثمارات ذات القيمة المضافة للاقتصاد الكويتي، حيث يعتبر المؤتمر منصة مناسبة لإبراز الفرص الاستثمارية المتاحة في القطاعين العام والخاص، وبحث تطورات بيئة الاعمال ومجالات التمويل، واستعراض دور القطاع المصرفي في دعم عملية التنمية.

ويناقش المؤتمر موضوعات ومحاور متنوعة مثل: «تنويع الاقتصاد الكويتي وقود للمستقبل» لاستعراض حرص الكويت على النظر في القطاعات الإستراتيجية الأخرى بعيدا عن النفط وتشجيع المزيد من مشاركة القطاع الخاص، و«القطاع المالي الكويتي ودوره الرئيسي في الاقتصاد الكويتي»، وكذلك يناقش «الاقتصاد الرقمي وريادة الأعمال» بهدف تعزيز التحول الرقمي وتحفيز ريادة الأعمال لتدعيم مكانة الكويت كمركز رقمي في المنطقة. ويناقش المؤتمر دور الاستثمار الاجنبي المباشر وخصخصة البورصة وأسواق رأس المال وغيرها من المحاور التي تبرز أهمية بيئة الاستثمار ودور القطاع الخاص في الاقتصاد الكويتي. ويجمع المؤتمر كوكبة من قيادات المال والأعمال وممثلين وخبراء من القطاعين العام والخاص، ومسؤولين ورجال أعمال محليين وأجانب.

