مال وأعمال

صرح الأمين العام لاتحاد مصارف الكويت الدكتور حمد الحساوي أن الاتحاد سيشارك المجموعة الإعلامية للأخبار الاقتصادية The Business Year (TBY) بمؤتمر الأعمال الكويتي 2019 بالشراكة مع هيئة تشجيع الاستثمار المباشر، والذي يهدف إلى تسليط الضوء على الأحداث الرئيسة للاقتصاد الكويتي، وأهمية زيادة دور القطاع الخاص في البلاد في السنوات القادمة.

وأشار الحساوي أنه نظراً لأن النفط لم يعد المورد الموثوق به لما يتعرض له من اضطرابات في الأسعار تشكل صدمات للاقتصاد الكويتي، فإن الكويت تتطلع بشكل متزايد إلى زيادة دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي لتنويع القاعدة الاقتصادية لتشمل العديد من القطاعات. وسيعقد المؤتمر يوم الاثنين 17 يونيو المقبل في فندق فورسيزونز في لندن، وسيشارك به كبار المسؤولين العموميين وكبار رجال الأعمال المحليين والأجانب. وأكد الحساوي أن المؤتمر سيضم متحدثين وضيوفاً بارزين من القطاع المصرفي الكويتي

بمشاركة وزير المالية الدكتور نايف الحجرف، والسيد عادل الماجد رئيس مجلس إدارة اتحاد مصارف الكويت ونائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لبنك بوبيان، والشيخ أحمد دعيج الصباح رئيس مجلس إدارة البنك التجاري الكويتي ونائب رئيس مجلس إدارة اتحاد مصارف الكويت من خلال مشاركتهم بالجلسة الحوارية الخاصة «القطاع المالي الكويتي: حجر الزاوية لخصخصة البلاد»، بالإضافة إلى مشاركة السيد مازن الناهض الرئيس التنفيذي لمجموعة بيت التمويل الكويتي والعديد من كبار الشخصيات االاقتصادية والمالية الكويتية. وسيشهد الحدث اطلاقThe Business Year: Kuwait 2019 وهي آخر إصدارات المجموعة حول الاقتصاد الخليجي.

