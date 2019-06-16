مال وأعمال

أطلق بنك برقان حملة الصيف الجديدة تحت عنوان «تسوق واربح 200 في المئة من قيمة مشترياتك» والتي تتيح لحاملي البطاقات الائتمانية والسحب الآلي ومسبقة الدفع فرص دخول السحوبات واسترجاع ضعف المبالغ التي أنفقوها باستخدام بطاقات البنك داخل الكويت وخارجها.

وتأتي هذه الحملة تأكيداً على السعي المستمر من بنك برقان إلى تجاوز توقعات العملاء، هذا وستستمر الحملة على مدى 3 أشهر ابتداء من 16 يونيو 2019 وحتى 29 سبتمبر 2019 لجميع مستخدمي بطاقات بنك برقان خلال هذه الفترة بشرط ألا تقل قيمة مشترياتهم عن 200 دينار شهرياً. وسيتم الإعلان عن 5 فائزين خلال شهر يوليو وأغسطس و10 فائزين خلال شهر سبتمبر. وكلما أنفق العملاء أكثر باستخدام أي من بطاقاتهم الائتمانية، السحب الآلي أو مسبقة الدفع خارج الكويت تزداد فرصهم بالفوز، إذ سيحصلون على 3 فرص لدخول السحب عن كل 10 دنانير يتم انفاقها خارج الكويت، مقابل فرصة واحدة لمن ينفقون داخل الكويت باستخدام البطاقات الائتمانية ومسبقة الدفع.

وتجدر الإشارة إلى أن بطاقات بنك برقان الائتمانية والسحب الآلي ومسبقة الدفع مصممة لتلبية جميع احتياجات العملاء اليومية، وتوفير راحة البال والمرونة التامة لهم خلال إنجاز معاملاتهم المصرفية.

