مال وأعمال

أعلن بنك «وربة» سحب السنبلة الاسبوعي الثاني والعشرين والثالث والعشرين بالإضافة إلى سحب السنبلة الخاص بالأطفال في تمام الساعة الحادية عشر ظهراً من يوم الخميس، هذا وقد تم الإعلان عن الفائزين الخمسة بحضور ممثل عن وزارة التجارة والصناعة وموظفي بنك وربة.

وبالنسبة للعملاء الذين حالفهم الحظ خلال سحب السنبلة الثاني والعشرين، فقد توج 5 رابحين من عملاء بنك وربة حصل كل منهم على 1000 دينار وهم: هناء محمد عدنان الزين عمر، ناديه جاسم عبد الله العنزي، جميل نجوم الخليل، خالد خدعان محمد خدعان، وفهد فيحان ذعار العبدلي.

أما العملاء الذين حالفهم الحظ خلال سحب السنبلة الثالث والعشرين، فقد توج 5 رابحين من عملاء بنك وربة حصل كل منهم على 1000 دينار وهم: هناء بدر محمد الأحمد الصباح، محمد عبدالله مجول العجمي، ناصر بدر محمود النجار، محمد جدعان سميليل العازمي، وابراهيم عجيل جابر الشمرى.

والجدير بالذكر أنه ولأول مرة تم إضافة حساب السنبلة للأطفال إلى سحوبات السنبلة وهو حساب توفير للأطفال يتميز بعوائد تنافسية وسحوبات شهرية على جوائز مبتكرة للصغار وقد توج 3 فائزين هذا الشهر، الرابح الأول برحلة شاملة أفراد الأسرة والإقامة في فندق La Pita الكائن في دبي باركس عيد محمد مبارك الدوسري، والرابح بالجائزة الثانية هو عبد الله محمد مبارك الدوسري وهي عبارة عن اشتراك سنة في نادي فلكس والفائز الثالث نورا جراح سالم براك الهيفي باشتراك لمدة سنة في أحد النوادي المشاركة.

يمثل حساب السنبلة الخيار الأمثل لكل الراغبين بتوفير الأموال وتحقيق عوائد مالية ثابتة على أرصدتهم في الوقت نفسه بالاضافة الى فرص للفوز بجوائز نقدية طوال العام.

وتماشياً مع رغبته بتطوير وتحديث خدماته وحلوله المصرفية بما يتوافق مع تحقيق المصلحة والفائدة الأكبر لعملائه ونظراً لتنامي قاعدة عملائه والتجاوب الكبير الذي لقاه الحساب، يعيد بنك وربة إطلاق حساب «السنبلة» بحلّة جديدة ومتطورة في 2019 تطوي في ثناياها جوائز نقدية وعينية أكبر، حيث قام بتعديل وتيرة السحوبات والقيمة الإجمالية للجوائز النقدية والعينية التي يحصل عليها العملاء لتصل الى أكثر من مليون دينار!.

