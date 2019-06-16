مال وأعمال

«رويترز»: تراجعت أسعار الذهب عن مكاسبها الأولية لتغلق بلا تغير يذكر بعد أن ساعدت بيانات قوية لمبيعات التجزئة في الولايات المتحدة في انحسار المخاوف من تباطؤ الاقتصاد في الربع الثاني من العام.

وفي وقت سابق من الجلسة قفزت أسعار المعدن الأصفر 1 في المئة بفعل توقعات في السوق بأن البنك المركزي الأميركي سيقرر زيادتين على الأقل في أسعار الفائدة في 2019.

وأنهى الذهب للبيع الفوري جلسة التداول منخفضا 0.06 في المئة عند 1341.14 دولاراً للأوقية (الأونصة) بعد أن كان قفز إلى 1358.04 دولارا وهو أعلى مستوى له منذ الحادي عشر من أبريل 2018.

وسجلت العقود الأميركية عند التسوية 1344.50 دولاراً للأوقية مرتفعة 0.1 في المئة بعد أن كانت قفزت أثناء الجلسة إلى 1359.50 دولارا.

وينهي المعدن النفيس الأسبوع على مكاسب بحوالي 1 في المئة مواصلا الصعود لرابع أسبوع على التوالي.

