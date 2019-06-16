مال وأعمال

يترقب صانعو السياسة النقدية في الأسواق الناشئة إشارات واضحة بشأن سياسة الاحتياطي الفيدرالي لبدء دورات خفض الفائدة الخاصة بهم، في ظل عدم وجود ضغوط تضخمية ومع التباطؤ الملحوظ في نمو اقتصادات تلك الدول بجميع أنحاء العالم.

ويدعم اتجاه البنوك المركزية بالأسواق الناشئة لخفض معدلات الفائدة، تزايد التوقعات بأن الاحتياطي الفيدرالي بصدد خفض الفائدة الأميركية خلال العام الحالي وسط تصريحات من قبل جيروم باول بأن البنك مستعد للتصرف حفاظاً على النمو الاقتصادي.

وانضمت روسيا إلى تشيلي والهند يوم الجمعة في خفض معدل الفائدة الأساسي، ومن المتوقع أن يحذو حذوه كثيرون آخرون مثل دول جنوب افريقيا وكوريا الجنوبية والبرازيل وتركيا بحسب تقرير لوكالة بلومبرغ.

ويُعتبر تصاعد مشاكل التجارة العالمية وعدم الاستقرار السياسي المحلي في الدول النامية من الأسباب الرئيسة وراء تباطؤ الاستثمار الذي يقوض الآمال بتحسن النشاط على المدى القريب.

وفي كوريا الجنوبية انخفضت العملة المحلية (الوون) لجلستين متتاليتين هذا الأسبوع بعد أن قال محافظ البنك المركزي «لي جو يول» إن البنك سوف يستجيب بشكل مناسب للتغيرات الاقتصادية.

واعتبر وزير المالية في البلاد «هونغ نام كي» هذه التصريحات إشارة واضحة على أن البنك يميل نحو سياسة نقدية فضفاضة.

وفي الشهر الحالي، كشفت بيانات رسمية عن انكماش اقتصاد كوريا الجنوبية بنحو 0.4 في المئة خلال الربع الأول ليسجل أسوأ أداء فصلي منذ الأزمة المالية العالمية.

أما في تركيا فقد أبقى البنك المركزي معدل الفائدة عند مستوى 24 في المئة في وقت سابق من هذا الأسبوع، لكنه قام بتعديل لهجته في بيان السياسة النقدية لاستيعاب خفض محتمل في الفائدة في النصف الثاني من العام الحالي مع ترقب التوترات السياسية الخارجية مع الولايات المتحدة والداخلية في انتخابات إسطنبول.

كما بدأ المستثمرون في البرازيل يراهنون على أن معدل الفائدة في البلاد سينخفض إلى مستوى قياسي جديد في النصف الثاني من 2019.

وفي حين التزم البنك المركزي الصمت بشأن خفض محتمل لتكاليف الاقتراض، إلا أن المستثمرين كانوا يعززون احتمالات انخفاض الفائدة مع تقدم مشروع قانون المعاشات التقاعدية في الكونغرس، ما زاد الثقة في نجاح خطة الحكومة لإصلاح الحسابات المالية للبلاد.

ولكن في الوقت نفسه فإن الاتجاه لدورة تيسيرية للسياسة النقدية في المكسيك وجنوب إفريقيا قد تستغرق وقتًا أطول حتى يتحقق، حيث اتخذ مسؤول المركزي المكسيكي موقفاً أكثر هدوءًا مقارنة بنظرائهم في الأسواق الناشئة بسبب المخاوف بشأن شركة النفط العملاقة بيمكس».

وصرح نائب محافظ البنك المركزي جوناثان هيث إنه يجب على البلاد ألا تبدأ تخفيض معدلات الفائدة طالما تهديدات الرئيس دونالد ترامب لفرض الرسوم الجمركية على السلع المكسيكية لاتزال قائمة، ومع ذلك يرى العديد من المحللين أيضًا أن دورة التيسير النقدي تقترب.

أما في جنوب أفريقيا، أدى القرار المنقسم بأغلبية 3 أصوات ضد اثنين في آخر اجتماع للبنك المركزي مع عضوين يدعوان إلى خفض معدلات الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس إلى دفع المزيد من المحللين إلى توقع انخفاض معدلات الفائدة، ولكن لايزال الإجماع على أن تكاليف الاقتراض ستظل دون تغيير حتى الآن.

كما يقترب بنك إندونيسيا من تخفيض معدل الفائدة بعد 6 زيادات في عام 2018، على الرغم من أن صناع السياسة ربما لا يحدثوا أي تغيير في الأسبوع المقبل.

