مال وأعمال

أعلنت مجموعة الخليج للتأمين عن بدء توزيع بطاقات التأمين الصحي على المواطنين المتقاعدين (عافية) بالتعاون مع وزارة الصحه من خلال 46 مركزاً صحياً تابعاً للوزارة موزعين على جميع محافظات الكويت.

وذكر الرئيس التنفيذي لمجموعة الخليج للتأمين خالد سعود الحسن انه بإمكان المتقاعدين المسجلين لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ممن يشملهم قانون التأمين الصحي التوجة لأقرب نقطة توزيع في المراكز الصحية المعلن عنها للحصول على بطاقة عافية الجديدة اعتباراً من يوم الأحد الموافق 16 يونيو وهو موعد الانطلاق الرسمي لتوزيع البطاقات الجديدة. ونوه عن إمكانية معرفة مواقع نقاط التوزيع من خلال تطبيق الهاتف المحمول gig health المتوفر على انظمة الهواتف الذكية والذي يوفر للمؤمن عليهم خدمات اخرى مثل الإطلاع على سجل المطالبات والحصول على لائحة شبكة مقدمي الخدمات الصحية ومواقعهم وغيرها من الخدمات.

وأوضح الحسن بأن بطاقة عافية الحالية ينتهي العمل بها اعتبارا من تاريخ 16 يوليو القادم وانه يتوجب على المتقاعدين المشمولين بالتأمين إصدار بطاقة عافية الجديدة لضمان استمرارية التغطية التأمينية وخدمة صرف أدوية الأمراض المزمنة. ونوه بأنه طبقا لشروط العقد المبرم مع وزارة الصحة فإنه يتوجب إبراز البطاقة المدنية الأصلية مع ضرورة حضور المتقاعد شخصيا أو وجود توكيل رسمي ساري المفعول لدى الشخص المفوض بالاستلام نيابة عن المتقاعد كشرط لاستلام بطاقة عافية الجديدة.

وأكد الحسن تسخير المجموعة لجميع الإمكانات والخبرات لتقديم أفضل خدمة للمواطنين المتقاعدين داعيا جميع المشمولين بالتأمين عدم التردد والاتصال على مركز خدمة العملاء الذي يعمل على مدار الساعة في حال وجود اي استفسار او ملاحظة.

الجدير بالذكر بأن وزارة الصحة قد وقعت أخيراً عقد التأمين الصحي على المواطنين المتقاعدين مع مجموعة الخليج للتأمين لمدة سنتين تأمينيتين تبدأ اعتباراً من 16 يوليو من العام الحالي والذي يشتمل على مجموعة من الخدمات الجديدة مثل خشونة المفاصل وتبديل المفاصل بمفاصل صناعية وهشاشة العظام والكسور الناتجة عنها وسلس البول وتضخم البروستاتا وجراحات استئصال الاورام الحميدة والخبيثة والقسطرة العلاجية للشرايين التاجية شاملة الدعامات بحد أقصى 3 دعامات سنويا ودعامات الكلى وزراعة الأسنان وتركيب التيجان والجسور للأسنان وأجور الطبيب الزائر وتغطية الأجزاء المزروعة بعمليات الانزلاق الغضروفي.

